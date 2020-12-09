Bitlis'te kar yağışı
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Bitlis'te kar yağışı

09.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Bitlis'te kar yağışı

BİTLİS'te, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahtan itibaren de etkili oldu.

BİTLİS'te, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahtan itibaren de etkili oldu. Kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. 

Bitlis ve çevresinde kar yağışı, gece saatlerinde başlayıp, bugün öğlene kadar devam etti. Kent merkezi ve çevresi, kar yağışıyla birlikte bembeyaz oldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini, gece saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceği belirtti. 


Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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