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DHA YURT BÜLTENİ - 8

01.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:15
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Gölcük Tabiat Parkı, havadan görüntüleriyle hayran bırakıyorBOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın hayran bırakan manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, havadan görüntüleriyle hayran bırakıyor

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın hayran bırakan manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önde gelen tabiat parklarından Bolu kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşil tonların sarıya doğru evrildiği Gölcük'teki etkileyici doğa havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yeşil, sarı ve mavi tonların birleştiği tabiat parkında oluşan kartpostallık görüntüler ilgi görüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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--------------------------------Gölcük'ten görüntüler-Drone manzaraları

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Halil (70) motosikletin çarpmasıyla yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Bulvarı üzerinde ilerleyen T.B'nin kullandığı 27 SP 924 plakalı motosiklet, manava gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abbas El Halil'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Halil, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kazaya karışan motosikletPolislerin çalışması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı 

KAYSERİ'de erkek kuaförü İsmail Erciyes, kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi Osman Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesinde meydana geldi. Osman Aydoğdu, İsmail Erciyes'ten kira borcunu ödemesini istedi. Çıkan tartışmada Erciyes, dükkan sahibi Aydoğdu'yu bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Osman Aydoğdu'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan İsmail Erciyes'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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