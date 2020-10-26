DHA YURT BÜLTENİ - 8

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Otların arasında uyuyan alkollü kişinin üzerine kepçeyle toprak attıBURSA'da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol'u (29) fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle üzerine toprak attı.

Otların arasında uyuyan alkollü kişinin üzerine kepçeyle toprak attı

BURSA'da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol'u (29) fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle üzerine toprak attı. İtfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan Çelikkol, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çelikkol, alkol aldıktan sonra boş arazideki otların arasında uyuyakaldı. O sırada, arazide temizlik çalışması yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, iş makinesiyle aldıkları toprağı otların üzerine döktü. Toprak altında kalan Çelikkol, çığlık atmaya başladı. Çelikkol'un sesini duyan kepçe operastörü Cemal Ç., araçtan indi. Çelikkol'un döktüğü toprağın altında kaldığını gören Cemal Ç., durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, Çelikkol'u toprağın altından çıkardı. Yaralı Çelikkol, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çelikkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı