DHA YURT BÜLTENİ - 8
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 8

24.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:24
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralıKONYA'da 1'i TIR 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden Mustafa Ertekin (68) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

KONYA'da 1'i TIR 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden Mustafa Ertekin (68) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ertekin yönetimindeki 33 CRL 05 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşıp, karşı şeritteki Durmuş Coşkun'un kullandığı 42 EGS 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. O sırada Kadir Kelebek idaresinde  01 ABY 655 plakalı  TIR'da,   Durmuş Coşkun'un aracına çarptı. 

Kazada,   sürücülerden Mustafa Ertekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ertekin'in yanında bulunan Akta Aylak, diğer sürücü Durmuş Coşkun, yanındaki Nuran Coşkun,  Ayşe Kurşunat,  Abdullah Doğanay Kurşunat, Enes Macit Kurşunat ve  Hüseyin Muhammet Coşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ertekin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.  TIR şoförü  Kadir Kelebek de kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Sezen Aksu Binnur Kaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Denizli Türk Lirası Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 13:24:30. #1.14#
title