DHA YURT BÜLTENİ - 8

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Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralıKONYA'da 1'i TIR 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden Mustafa Ertekin (68) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

KONYA'da 1'i TIR 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden Mustafa Ertekin (68) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ertekin yönetimindeki 33 CRL 05 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşıp, karşı şeritteki Durmuş Coşkun'un kullandığı 42 EGS 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. O sırada Kadir Kelebek idaresinde 01 ABY 655 plakalı TIR'da, Durmuş Coşkun'un aracına çarptı.

Kazada, sürücülerden Mustafa Ertekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ertekin'in yanında bulunan Akta Aylak, diğer sürücü Durmuş Coşkun, yanındaki Nuran Coşkun, Ayşe Kurşunat, Abdullah Doğanay Kurşunat, Enes Macit Kurşunat ve Hüseyin Muhammet Coşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ertekin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. TIR şoförü Kadir Kelebek de kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı