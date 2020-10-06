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DHA YURT BÜLTENİ - 8

06.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:23
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Eski başkanın son anları kameradaİSTANBUL Kartal'da aracında hayatını kaybetmiş halde bulunan Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı'nın, rahatsızlanmadan önce namaz kıldığı camideki görüntüleri ortaya çıktı.

Eski başkanın son anları kamerada

İSTANBUL Kartal'da aracında hayatını kaybetmiş halde bulunan Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı'nın, rahatsızlanmadan önce namaz kıldığı camideki görüntüleri ortaya çıktı.

İş görüşmesi ve akraba ziyareti için gittiği İstanbul Kartal'da bulunan Yakacık Meral Akşehirlioğlu Camii'nin önündeki otoparkta aracının içinde fenalaşarak hayatını kaybeden Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı'nın hayatını kaybetmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye giren ve namazı kılan Yaşar Yazıcı, daha sonra seccadesiyle arka saflara geçerek namazın sünnetini kıldıktan sonra camiden ayrılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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