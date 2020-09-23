DHA YURT BÜLTENİ - 8
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 8

23.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:55

Antalya'da kadınların 'sokak kavgası'nı, erkekler ayırdıAntalya'da iki kadın ve akrabalarının karıştığı saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı.

Antalya'da kadınların 'sokak kavgası'nı, erkekler ayırdı

Antalya'da iki kadın ve akrabalarının karıştığı saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Birbirlerine terlik atan kadınları ve kavgada yaşananları, çevre binalarda oturanlar cep telefonuyla görüntüledi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde iki kadın, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa kavgaya, yakınları da karıştı. Birbirlerine terlikle vurup fırlatan kadınların kavgasına, 3 erkek müdahale etti. İki kadını ayırmak için büyük uğraş veren erkekler, uzun uğraş sonrası tarafları ayırmayı başardı.

6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kadınların yol ortası kavgası, çevre binalarda oturanların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Deniz Akkaya Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Arda Turan Okan Buruk Tamer Tuna Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bolu Kaza Bursa İtalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 12:55:20. #1.14#
title