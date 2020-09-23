DHA YURT BÜLTENİ - 8

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Antalya'da kadınların 'sokak kavgası'nı, erkekler ayırdıAntalya'da iki kadın ve akrabalarının karıştığı saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı.

Antalya'da kadınların 'sokak kavgası'nı, erkekler ayırdı

Antalya'da iki kadın ve akrabalarının karıştığı saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Birbirlerine terlik atan kadınları ve kavgada yaşananları, çevre binalarda oturanlar cep telefonuyla görüntüledi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesinde iki kadın, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa kavgaya, yakınları da karıştı. Birbirlerine terlikle vurup fırlatan kadınların kavgasına, 3 erkek müdahale etti. İki kadını ayırmak için büyük uğraş veren erkekler, uzun uğraş sonrası tarafları ayırmayı başardı.

6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kadınların yol ortası kavgası, çevre binalarda oturanların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı