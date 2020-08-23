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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsünü, kepçe ile muhtar kurtardıDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına uçan otomobil tamamıyla suya gömülürken, sürücü ise üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
23.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:05

Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsünü, kepçe ile muhtar kurtardı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına uçan otomobil tamamıyla suya gömülürken, sürücü ise üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan genci, bölgeden tesadüfen geçen muhtar kurtardı.

Olay, dün sabah Kocayaka Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin Koçak, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini çakıllı toprak yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Koçak, son anda araçtan çıkıp, canını kurtardı. Ardından otomobilin üzerine çıkıp, yardım beklemeye başladı. O sırada bölgeden geçen Kocayaka Mahalle Muhtarı Hasan Koç, otomobilin üzerinde yardım bekleyen Koçak'ı fark etti. Koç, yanındaki bir kişi ile genci kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma anları, bu sırada gelen çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Muhtar Koç, Sulama Birliği'ne ait ekskavatör yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Önce ekskavatörü kanalın yanına getirildi. Ekskavatörün kepçesine binerek otomobilin bulunduğu yere ulaşan Muhtar Koç, önce yardım bekleyen Koçak'ı kurtarıp, karaya çıkardı. Ardından aynı şekilde otomobilin yanına giden Muhtar Koç, bu defe zincirle bağladığı otomobilin kanaldan çıkartılmasını sağladı.Muhtar Koç, mahalleliden uzun süre alkış aldı.

Kaynak: DHA

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