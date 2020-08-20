DHA YURT BÜLTENİ - 8 Tekirdağ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde, Çevre Mühendisi Gaye Tunca (31) hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde, Çevre Mühendisi Gaye Tunca (31) hayatını kaybetti. Bariyerin otombile ok gibi saplandığı kazada, araçtan yaralı olarak çıkarılan, sürücü Emrah Güneş ile Zekiye Sungur tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, Çorlu, Çerkezköy çevre yolu üzerinde meydana geldi. Emrah Güneş yönetimindeki otomobil, Çorlu'dan Çerkezköy istikametine doğru yola çıktı. Güneş yönetimindeki otomobil iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Fakülte Mevkii'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, yan dönen otomobile ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin aramasıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, bariyerin otomobile saplandığı arka koltukta oturan Çevre Mühendisi Gaye Tunca, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Emrah Güneş, ve ön koltukta bulunan Zekiye Sungur, tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası Çorlu Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölen Gaye Tunca'nın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emrah Güneş,zekiye Sungur ile hayatını kaybeden Gaye Tunca'nın özel bir firmada çevre mühendisi oldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA