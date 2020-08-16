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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2) 'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek,...

DHA YURT BÜLTENİ - 8
16.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2)

 

'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayder Yaylası'nda hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan da sohbet ettiği kişilere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Yol boyunca kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder ile ilgili çalışmaların yoğun ve hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu an üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir sürede yapıldı ve 6 ayda bitirildi. Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz; 2022 yılının sonunda buradaki konutlardan otoparkına kadar tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. O zaman burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Ayrıca kayak turizmine yönelik bir çalışmamız var. Tüm bunlarla beraber kolektif bir anlayışı vakıf kılacağız. Baba ocağında olmaktan daha güzel bir duygu olabilir mi? İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Uzungöl'de ciddi bir çekim alanımız. Orada da şu an da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgaller vardı, bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine hakları neyse teslim edeceğizö dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: RİZE,  

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Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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