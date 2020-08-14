DHA YURT BÜLTENİ - 8 İzmirliler ulaşımda '90 dakika' uygulamasının kalkmasını istemiyor İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde, '90 dakika' olarak bilinen, toplu taşıma araçlarına ilk binişin sonrasındaki binişlerin ücretsiz olduğu uygulamanın kalkması gündeme geldi.

İzmirliler ulaşımda '90 dakika' uygulamasının kalkmasını istemiyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde, '90 dakika' olarak bilinen, toplu taşıma araçlarına ilk binişin sonrasındaki binişlerin ücretsiz olduğu uygulamanın kalkması gündeme geldi. Konuyu, '90DakikamaDokunma' etiketiyle sosyal medyaya da taşıyan İzmirliler, duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Plan Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na verilen önergede, 90 dakika boyunca yapılan aktarmalı binişlerin ücretsiz olmasını kapsayan ve '90 Dakika' olarak bilinen uygulamanın kaldırılması, bunun yerine ikinci ve üçüncü binişlerden 50'şer kuruşluk ücret alınması öngörüldü. Bunun üzerine sosyal medyada örgütlenen İzmirliler, '90DakikamaDokunma' etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Demet İyikanat, "Milyonlarca insan işe gidip geliyor. Dershanelere gidip gelenler var. Kısa mesafeler için belki sorun olmayabilir. Ama buradan Aliağa'ya işe gidenler var. Asgari ücretle çalışanlar var. Ben de asgari ücretle çalışan biri olarak zorlanacağım. Tunç Başkanımıza '90DakikamaDokunma' diyoruz. Sosyal medyada etiketliyoruz. Umarım İzmir sesini duyurur. İzmir halkı uzun süredir Aziz Kocaoğlu sayesinde bu uygulama ile ulaşımını sağlıyor. Çok da faydası oldu. Çok zor şartlarda geçinmeye çalışan insanlar var. Onları mağdur etmeyelim. Vatandaşı düşünerek hareket etmeliler" diye konuştu.

'DEĞİŞMESİ GEREKMİYORDU'

Belediyenin '90 dakika' uygulamasına çok alıştığından bahseden Furkan Erkman ise, "Uzak yerlere gidenler için sıkıntı olur. İki üç aktarma yapanlar para ödemek zorunda kalacak. Bence 90 dakika uygulaması iyiydi. Epeyce bir süredir devam eden bu uygulamanın, değişmesi gerekli değildi" dedi.

'LÜTFEN BU UYGULAMAYI KALDIRMAYIN'

Uygulamanın neden kaldırıldığını ve ücretli hale geldiğini anlamadığını söyleyen Saliha Gündüz de, "İzmir'de bir yerden bir yere gitmek zaten 1,5 saatten fazla sürüyor. Uygulamanın kaldırılması çok saçma. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum, lütfen bu uygulamayı kaldırmayın" diye konuştu.

'TEPKİLİYİM'

Hasan Bora Helvacıoğlu ise, "90 dakikanın hepsini kapsamlı olarak kullanmıyorduk. Bu uygulamanın kaldırılıp 50 kuruş alınması, ne kadar daha fazla para koparılabilir mantığı bence. Yeni öğrendim ve bu konuda tepkiliyim. 120 dakika otobüse binip ne yapacağım? Toplu taşımayı o kadar saat kullanmıyorum zaten. Bunun için para ödemek çok saçma" diye konuştu.

MECLİS ONAY VERİRSE 90 DAKİKA 120 DAKİKAYA ÇIKACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme gelen önergeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe gidecek.

Meclis, onayına sunulan önergeye göre tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse, ilk biniş ücreti 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. Ancak 90 dakika 120 dakikaya çıkartılacak.

Kaynak: DHA