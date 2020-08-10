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DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 8 bin istiflenmiş saman balyası yanarak küle döndü.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
10.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:02

Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 8 bin istiflenmiş saman balyası yanarak küle döndü. 

Yangın gece yarısı, Yeni Mahalle'nin Olacak Caddesi üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Akgün Sabancı'ya ait tarlada istiflenmiş 8 bin adet saman balyası alev alev yanmaya başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine durumu fark eden çevredekiler alevlere müdahale ederken, durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangını söndürdü. Yaklaşık 8 bin tane saman balyası küle dönerken, yaklaşık 150 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alev alev yanan balyalardan detay-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Yangından detaylar-Yanan balyalar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), 

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Ordu'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

ORDU'nun Ünye ilçesinde sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye-Fatsa karayolu Cezaevi Sapağında meydana geldi. Ünye'den Fatsa istikametine gitmekte olan Yaşar Ç. idaresindeki 52 DD 730 plakalı sebze yüklü kamyonet, Hüseyin K. yönetimindeki 22 BD 233 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada kamyonet şoförü Yaşar Ç. ve yanındaki Fatih Ç. ile otomobilde bulunan sürücü Hüseyin K., yolcular Rıza A. ve Sadık A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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