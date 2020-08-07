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Bakan Karaismailoğlu'ndan Aydın-Denizli otoyolu açıklamasıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de inşaatı süren Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
07.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:38

Bakan Karaismailoğlu'ndan Aydın-Denizli otoyolu açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de inşaatı süren Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 2 bin 600 metre çift tüpten oluşan tünelin bu yıl tamamlanacağını, bağlantı yollarıyla birlikte Denizli çevreyolunun gelecek yıl hizmete açılacağını söyledi. Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "İhale süreci sonuçlanmak üzere, inşallah önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'deki programına inşaatı devam eden Honaz Tünelinde inceleme yaparak başladı. İlk olarak inşaatla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tünelde yaya olarak yürüyüp incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na; AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları da eşlik etti. Tünelde yaklaşık 500 metre yürüyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere Honaz Tüneli ve Aydın-Denizli otoyoluyla ilgili bilgiler verdi.

Honaz Tünelinin bu yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bütün hedefimiz, vatanın her köşesini dünyayla bağlayarak sorunları bir bir hallederek vatandaşın hizmetine sunmak. Denizli çevreyolu şantiyelerinde incelemelerde bulunuyoruz. 14 kilometrelik Denizli çevreyolu inşaatında, Honaz Tüneli 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl, burayı Denizlililerin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde, Denizlililerin hizmetine 14 kilometrelik Denizli çevreyolunu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevre yoluna transfer ettikten sonra Denizlililer biraz olsun bir nebze nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecekler. Her zaman söylediğimiz gibi bizim ulaştırma alt yapı projeleri dolaylı olarak çok büyük etkileri oluyor. Üretimde, ihracatta, istihdamda önemli katkılar sağlıyor. Yine yakıttan ve emisyondan kazandığımız çevreye duyarlı bir projeler oluyor" dedi.Aydın-Denizli otoyol inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sonuçlanmak üzere ihale süreci. İnşallah ona da önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içerisinde de Aydın-Denizli otoyolunu tamamlamayı hedefliyoruz. 163 kilometreden oluşan yolun 140 kilometresi ana gövde, 2 çarpı 3 şeklinde bağlantı yollarında 23 kilometre 2 çarpı 3 şeklinde toplamda 163 kilometrelik yol. Bölgeye büyük bir rahatlık ve büyük bir katkı sağlayacak. Önemli bir proje. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlayıp bölgeye ve Denizli'nin hak ettiği güçlü Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin de bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Denizli Valiliğini ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bakan Adil Karaismailoğlu'nun karşılanması-Bakan Karaismailoğlu'dan detay-Bakan Karaismailoğlu'nun tünelde yürüyerek inceleme yapması-Bakan Karaismailoğlu'nun açıklama yapması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Kavanoz kapağı alma çabası koronavirüse davetiye çıkardı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir zincir markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, adeta izdiham yarattı. Koronavirüsün unutulduğu o anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki bir zincir market mağazasında meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak için erken saatlerde sıraya giren vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte işyerine akın etti. Yaklaşık 15 vatandaş, kapaklardan almak için birbirleriyle yarıştı. Adeta izdiham oluşurken, sosyal mesafe kuralının dikkate alınmadığı görüldü. O anları ise başka bir müşteri, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların kavanoz kapağı almak için birbirleriyle yarıştığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Vatandaş kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

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Adana'da polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı

Adana'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte sulama kanallarında artan boğulma vakalarının ardından polis, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.Kentte hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için sulama kanallarına, baraj gölüne giren çok sayıda vatandaş boğularak hayatını kaybediyor. Tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde ekipler, kapı kapı dolaşarak uyarılarda bulundu. Polis, boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polislerin vatandaşları uyarmasıBroşür dağıtmalarıVatandaşla röportajPolislerin çocukları uyarmasıSulama kanalından genel görüntüler

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Elazığ'da 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmalarında, İstanbul'dan çok sayıda kaçak uyarıcı madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere, kent girişinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1050 uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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