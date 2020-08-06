DHA YURT BÜLTENİ - 8 Ağabeyinin bıçakla öldürdüğü minik Seyit'in cenazesi ailesine teslim edildiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi S.Y.'nin (18), ormanlık alanda bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği Seyit Taha Y.'nin (8) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ağabeyinin bıçakla öldürdüğü minik Seyit'in cenazesi ailesine teslim edildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi S.Y.'nin (18), ormanlık alanda bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği Seyit Taha Y.'nin (8) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları arasında alınan Seyit Taha Y.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürüldü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelen S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine S.Y.'yi gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

Orman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis S.Y.'nin belirttiği noktada, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi gösterdiği iddiasıyla kıskançlık yaşadığı öne sürüldü. Seyit Taha Y.'nin cansız bedeni bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Manavgat'ta şoförlük yapan baba Osman Y. ile eşi ve diğer yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önünde büyük üzüntü yaşadı. Seyit Taha Y.'nin cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazeyi Yozgat'ın Sorgun ilçesine götüreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adli Tıp dış plan görüntüCenazenin alınmasıBabanın görüntüsüCenaze aracının alınması

HABER: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

========================

Kahramanmaraş Valisi'nden maske takmayan esnafa uyarı

KAHRAMANMARAŞ'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı. Vali Coşkun, maske takmayan bir esnafı uyardı.İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen denetimler kapsamında, Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşliğinde denetim gerçekleştirildi. Çarşı ile banka önleri, taksi durakları ve toplu taşımadalrda yapılan denetimler sırasında Vali Coşkun, maske takmayan bir esnafı uyardı.Vali Coşkun, "Amacımız farkındalık oluşturmak ve rehberlik yapmak. Vatandaşlarımızın büyük oranda kurallara uyduklarını gördük. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunduk. Pandemi süreci ile ilgili hassasiyetimizi esnafa dile getirdik. Özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda getirilen kurallara riayet etmelerini istedik. Vatandaşlarımızın özverisi ile bu süreci hep birlikte atlatırız. Kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan beklentilerimizi dile getirdik. Tüm hemşerilerimizin Bilim Kurulu'nun önerdiği kurallara uymalarını istiyorum. Rehavete kapılmadan kurallara uymalıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Vali Ömer Faruk Coşun'un esnafa uyarısıValinin esnaf ziyareti Polis ekiplerinin denetimleriVali Ömer Faruk Coşkun.açıklamasıGenel ve Detaylar

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ KAHRAMANMARAŞ

=========================

Trabzon'da 'koronavirüs' denetimi ve uyarı

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Trabzon'da da maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlere katıldı. Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Uzunsokak, Kunduracılar Caddesi gibi alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaş ile esnafı uyardı. Kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri de gün boyu kontrollerini sürdürerek, kurallara uyulup, uyulmadığını denetledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDenetimlerden görüntüler

HABER KAMERA: Nurullah CABRİ/TRABZON,

=========================

Silopi'de 'koronavirüs' denetimi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Can Kazım Kuruca'nın da katılımıyla 355 kişilik personelle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında, ilçe genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler gerçekleştirildi. İlçe merkezinde, 355 kişilik personelle sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetimlere katılan Kaymakam Can Kazım Kuruca, maske takmayanları uyardı. Esnafa hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Kaymakam Kuruca, taksilerde şoför ve yolcu koltukları arasının naylon poşetlerle kapatılmasının Covid-19'e karşı önleyici tedbir olacağını söyledi. Kuruca, "Personelimizle birlikte sahaya çıkıp denetimi gerçekleştirdik. Esnafımızı ziyaret ettik. Hem hayırlı kazançlar diledik hem de sağlıkla ilgili tedbirlerle hem bizim sağlığımız için hem kendi sağlıkları için dikkat etmelerini hatırlattık. Allah razı olsun hepsinin son derece dikkatli olduğunu, bu konuda hassas olduğunu gördük. Silopi olarak pandemiye karşı mücadelemiz bütün ekiplerimizle birlikte devam edecek. Allah'ın izni ile birlikte Türkiye olarak bu hastalığı atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaymakamın denetim yapmasıEsnafların denetlenmesiEsnafların kolonya ikramıTaksi durağının denetlenmesiKaymakam Can KazımKuruca'nın açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

==========================

Trakya'da sıkı 'koronavirüs' denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Trakya genelinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar, işyerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında işyeri sahipleri ve vatandaşlara maske takma, el hijyeni ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatma yapıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini duyurduğu koronavirüs denetimleri kapsamında Trakya bölgesinin il valilikleri eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimler kapsamında pazar, işyerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kuralları hatırlatıldı.EDİRNE'DE SIKI DENETİMEdirne'de gerçekleştirilen denetlemelere katılan Vali Ekrem Canalp, kentin en yoğun kalabalığın olduğu bölge Saraçlar Caddesi'nde işyerlerini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Canalp, sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları uyardı. Denetimlerdeki amacın ceza yazmak olmadığını, kurallara uyma bilincini aşılamak olduğunu öyleyen Canalp, "Bugün bütün Türkiye'de şu anda bir denetim seferberliği var. Bu denetimlerdeki amacımız asla esnafımıza ceza yazmak değildir. Bizim, bir bütün olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu denetimdeki temel amacımız bir anlayışı, felsefeyi yaymaktır. Bu da kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir. Yani, çok basit bir şekilde ifade etmiş olduğumuz bir sloganımız var; 'temizliğe dikkat edeceğiz, maske takmaya dikkat edeceğiz ve aynı zamanda el hijyenine dikkat edeceğiz.' Bütün bunları çok basit bir şekilde uygulamaya koyabildiğimiz zaman başarılı sonuçları alabileceğimizden hiç şüphemiz yoktur" dedi.'PANDEMİ İLE MÜCADELE SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİR KONU'Pandemi ile mücadelenin süreklilik arz eden bir konu olduğuna da dikkat çeken Vali Canalp, "Pandemi ile mücadele, süreklilik arz eden bir konudur. Burada belli bir dönemle, ayla sınırlı değil, pandemi bitene kadar denetimlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz ki önümüzdeki dönemleri de geçmişte olduğu gibi aynı başarıyla devam ettirebilelim" diye konuştu.TEKİRDAĞ'DA 140 KİŞİLİK EKİPLE DENETİMDenetimler kapsamında Tekirdağ il merkezinde de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, zabıta, sağlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 140 kişilik ekip, sorumluluk sahası noktalarında kontrollerini sürdürdü. Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.ŞEHİR İÇİ VE OTOGARDA SIKI DENETİMPolis ekiplerince kent meydanında ticari taksilerde yapılan denetimde sürücülere ve yolculardan sosyal mesafenin korunması, maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi. Ekipler ellerindeki çizelgeye kurala uymayan araç bilgilerini girerek uygulama merkezine bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri de otogar ve AVM'lerde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri otogarda yolcu otobüsleri ve şehir içi otobüslerde yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.Kırklareli il merkezinde de, valilik ve belediye tarafından görevlendirilen ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere işyeri sahipleri ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıda bulunarak denetimlerini gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------(EDİRNE)Denetime katılan ekiplerin Edirne Valisi'ni karşılamasıValinin ekiplerle birlikte çarşıda yürümesiValinin esnafı gezmesi ve denetlemesiValinin küçük çocuğa maske nasihatiDenetimlerden detaylarEdirne Valisi Ekrem Canalp'in açıklamasıValinin esnafı gezmesi

(TEKİRDAĞ)Tekirağ'da AVM de denetim yapan zabıta ekipleriAVM girişinde güvenlik görevlisinin vatandaşları uyarmasıPolisin ticari araçları denetlemesiTrafik ekiplerinin denetimleriOtogarda zabıta ekiplerinin denetimleriDetay görüntüleri

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU - Ruhan YALÇIN/ EDİRNE - KIRKLARELİ - TEKİRDAĞ,

========================

Bakan Yardımcısı İnce: Yurt dışında ciddi bir artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. İnce, "Yurt dışında ciddi artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir. Bizler de aldığımız tedbirlerle bunu en alt seviyeye getirerek, sıfırlama gayretindeyiz" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü ile birlikte denetimlere katıldı. Bakan Yardımcısı İnce, ziyaret ettiği taksi durağında sürücülerle görüştükten sonra araçları da kontrol etti. Daha sonra alışveriş merkezine giren ve buradaki mağazaları gezen İnce, ardından kafe ve otele uğrayarak denetim yaptı.Bakan Yardımcısı İnce, yaptığı açıklamada, "Tüm yurtta koronavirüs tedbirlerinin yerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için sahadayız. Tüm alanlarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız tamamen rehberlik etmek ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bu konudaki algıyı daha üst seviyeye çıkarmak. Özellikle yurt dışında ciddi artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir. Bizler de aldığımız tedbirlerle bunu en alt seviyeye getirerek, sıfırlama gayretindeyiz" diye konuştu.Her gün denetim yapıldığını belirten İnce, "Normalde her gün denetim var ama bugüne özel bir algı oluşturmak istedik. Maske, temizlik ve hijyen kurallarına uyarsak biz bu işi başarabiliriz, diye ümit ediyoruz. Sakarya'da ise alınan tedbirlere en üst düzeyde riayet edildiğini görüyoruz. Daha önceki günlerde rakamsal olarak daha üst düzeylerdeyken şu anda sayı aşağılara inmiş durumda ve biz de bunu koruyarak sıfıra indirmek istiyoruz. Kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bakan Yardımcısı Taksi durağı denetlemeAVM girişi ateş ölçmeAVM denetlemeKafe denetlemeOtel denetlemeBakan Yardımcısı açıklama

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

=========================

Bursa'da çarşı ve pazarlarda koronavirüs enetimi

Bursa'da, İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar uyarılırken, esnafa da kurallar hatırlatıldı.İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artmasının ardından dün 81 ile genelge göndererek il valileri, mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri ve yetkili kurum müdürleriyle birlikte en kapsamlı koronavirüs denetimlerinin yapılacağını bildirdi. Bugün saat 09.00'da 81 ilin tamamında denetimler başladı. Bursa'daki denetimlere Vali Yakıp Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Refik Özden, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı katıldı. Denetim sırasında Vali Canbolat maske takmayan vatandaşlar ve esnafa uyarılarda bulundu.VALİ CANBOLAT: 3 TEMEL KURALA UYMALIYIZDenetimin ardından açıklama yapan Vali Canbolat, artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Şehrimizi gezelim vatandaşımıza maske mesafe ve hijyene uyanın önemini hatırlatalım istedik. Bunun dışında bütün ilçelerimizde de ekiplerimiz oluşturuldu. Bugün işletmelerin tamamı denetlenecek. Çünkü Türkiye genelinde vaka sayıları artıyor Bursa'da da vakalar artıyor. Vatandaşlarımızdan 3 temel kurala uymalarını rica ediyoruz. Hem kendi sağlıkları için hem de toplum sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu aynı zamanda bir vebal, insanlar kendilerine dikkat etmiyor olabilirler ama çevreye zarar vermemeleri lazım. Bugün bu heyetle çarşıları dolaşıyoruz, vatandaşımızla selamlaşıyoruz. Ama vatandaşımızın neredeyse yüzde yüzü maske kuralına uyuyor. Bu bizim için sevindiriciö dedi.BAŞKAN AKTAŞ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da denetimlerin devam edeceğini belirterek, en büyük sorumluluğum vatandaşlara düştüğünü dile getirdi. Başkan Aktaş, "Genel anlamda bayram sonrası çarşı pazar hareketlendi. Biz de bugün ilgili kurumlar olarak vatandaşımızı uyaracağız. Vatandaşımızdan kurallara uymalarını rica edeceğiz. Tedbirleri elden bırakmayacağızö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA