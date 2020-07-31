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DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sivas'ta kurbanlık kesiminde iş makinesi de kullanıldı SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
31.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:58

Sivas'ta kurbanlık kesiminde iş makinesi de kullanıldı

 

SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu. Kesim için traktörlerin yanı sıra, iş makineleri de kullanıldı. Kendilerini yaralayan acemi kasaplar ise hastanelere akın etti.

Sivas'ta bayram namazının ardından, vatandaşlar hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine geldi. Araçlarla kesim yerlerine getirilen çoğu büyükbaş hayvanlar, traktör arkalarına bağlanan vinçler yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Ayrıca kesim alanında bir iş makinesinin de kullanıldığı görüldü. Bacaklarından iş makinesine bağlanarak kaldırılan boğalar, kurban edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Diğer yıllara göre kesim alanındaki yoğunluğun daha az olduğu gözlemlenirken, vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü. Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kurtulan hayvanlar, kısa süreli kovalamacaların yaşanmasına neden oldu.

ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Bayramın ilk gününde hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca kişi ise hastanelik oldu. Yaralananlar kentteki hastanelerin acil servislerinde tedaviye alındı. Durumları hafif olan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

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