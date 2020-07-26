DHA YURT BÜLTENİ- 8 2 kişiyi bıçaklayan katil zanlısı terminalde yakalandıBursa'da, Mehmet Yılmaz'ı (21) bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı A.İ.'yi de yaralayan katil zanlısı Murat Kolay, kaçmak için gittiği terminalde otobüse binmek üzereyken yakalandı.

2 kişiyi bıçaklayan katil zanlısı terminalde yakalandı

Bursa'da, Mehmet Yılmaz'ı (21) bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı A.İ.'yi de yaralayan katil zanlısı Murat Kolay, kaçmak için gittiği terminalde otobüse binmek üzereyken yakalandı. Jandarmanın kurduğu özel ekibin 20 kilometrelik alanda saatler süren çalışmasının sonucunda yakalanan şüphelinin, suç aleti de çantasında çıktı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Nilüferköy Mahallesi Ada Sokak'ta önceki gece meydana geldi. Murat Kolay, Mehmet Yılmaz ve arkadaşı A.İ. ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Murat Kolay, cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz ve A.İ.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz, çevredekiler tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, arkadaşı A.İ. ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Mehmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri 2 kişiyi bıçaklayarak kayıplara karışan Murat Kolay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, 20 kilometrelik alanda arazi çalışması yaparak onlarca güvenlik kamerası incelendi. Özel ekip, Kolay'ın şehri terk etmeyi planladığını ve bir turizm şirketinden bilet aldığını belirledi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile de iletişime geçen jandarma ekipleri, Kolay'ı yakalamak için operasyon yaptı. Ekipler Kolay'ı terminalde otobüse bineceği sırada yakaladı. Zanlının çantasını ve üstünü arayan ekipler, suç aleti bıçağı da bularak şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen zanlı, ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mehmet Yılmaz'ı öldüren ve A.İ.'yi de bıçaklayarak yaralayan Murat Kolay çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Murat Kolay'ın adliyeye sevki

Haber-Kamera: Derya EVREN/BURSA,

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İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Köse ve Seyit Ahmet Şenses yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ege Mahallesi 1542 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan bir şantiye alanına giren Ahmet Köse ve Seyit Ahmet Şenses'e henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Köse ve Şenses kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, saldırganın tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Olay yerinden görüntü-Polislerden görüntü-Olay yeri inceleme ekibinden görünü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Sahilde koronavirüsü hiçe sayan tatilci: Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı

Bursa'da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili'nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. İstanbul'dan tatil için gelen Arda Yılmaz, "Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı. Herkes korkmadan rahatça yüzebilir. Maske yasağının da derhal kalkması gerekiyor" dedi.

Hava sıcaklığının 32 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Kumla Sahili'ne akın etti. Binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Bazı kişiler denizde topla oynarken, bazıları ise okey oynadı. Sahildeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.İstanbul'dan tatil için gelen Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul'dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. İnsanlar geldiği zaman yan yanalar, top falan oynuyorlar. Buna rağmen birine virüs bulaştığını duymadım. Aslında sağlıklı ortam değil. İnsanların arasında 1 metre mesafe olması lazım ama insanların yapacağı bir şey yok. Virüs de yok. İnsanlar gayet rahatladı. Kimsenin bir korkusu yok. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da derhal kaldırılmasını rica ediyorum" dedi.

'SICAKTA MASKEYLE DOLAŞMAK ÇOK ZOR'

Sahilde esnaflık yapan Özge Demir, "Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. İnsanlar ister istemez kurallara uymakta güçlük çekiyor. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır" diye konuştu.

Kaynak: DHA