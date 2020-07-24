DHA YURT BÜLTENİ - 8 Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyorTÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

TÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Türkiye'nin, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için önceki gün Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Dün sabah saatlerinde ise Antalya'nın Demre ilçesine bir açık deniz römorkörü geldi. TCG İnebolu (A-590) adlı römorkör, Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak beklemeye başladı. Kaş'ın Kalkan Mahallesi koyundaki 3 fırkateynin ise dün Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü.

GÖREV EMRİ BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ve bölgede sondaj çalışması yapacak olan 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma da sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Muhabir Ahmet İSTEK'in anonsuGemiden görüntüler

HABER: Ahmet İSTEK- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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13 yaşındaki Samet'in bacağına dirgen saplandı

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı İncipınar köyünde 13 yaşındaki Nazim Samet Ürün, ot toplarken bacağına dirgen saplandı. AFAD ekipleri tarafından acil serviste dirgenin 3 dişi de kesilerek küçük çocuk ameliyata alındı.

Olay, sabah saatlerinde İncipınar köyünde meydana geldi. Nazim Samet Ürün, ot topladığı sırada yanlışlıkla dirgen sol bacağın girdi.Küçük çocuğun ailesi hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Köye giden sağlık ekibi Nazim Samet Ürün'ü Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste Nazim Samet Ürün'e müdahale eden doktorlar, dirgenin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen görevliler, sol bacağından giren ve diğer ucundan çıkan dirgenin tırnak kısımlarını hidrolik kesme ünitesi ile kesti. Dirgenin baş kısmı da yine aynı aletle kesildi ve küçük çocuk ameliyata alındı. Bacak içerisinde kalan diğer demir dişleri de ameliyatla çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AFAD ekiplerinin dirgeni kesmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yangında evi kullanılamaz hale gelince bahçede yaşamak zorunda kalan Saniye Doğaner (53), yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Koyunevi Mahallesi'nde yaşayan Saniye Doğaner'in evi, yaklaşık 1 ay önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Eşyaları ve evinin çatısı tamamen yanan, evinin duvarının bir kısmı yıkılan Doğaner, bahçesinde yaşamaya başladı. Komşularının yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Doğaner, başını sokacak bir ev için yardım beklediğini ifade etti. Evinin bahçesinde kalırken yılanlardan korktuğunu belirten Doğaner, "Evde olmadığım sırada yangın haberini aldım. Eve geldiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Çocuklarım ve akrabalarım kendilerinde kalmam için ısrar ediyor. Kimseye yük olmak istemiyorum. Yeni bir ev sahibi olmak için vatandaşlardan yardım bekliyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA