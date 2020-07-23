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Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemediÇORUM'da, 11 Temmuz'da altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarparak tarlaya uçtuğu kazada araçta bulunan altınlar çevreye saçıldı.

DHA YURT BÜLTENİ- 8
23.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:55

Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi

ÇORUM'da, 11 Temmuz'da altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarparak tarlaya uçtuğu kazada araçta bulunan altınlar çevreye saçıldı. Sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada kaybolan bir miktar altın bulunamadı. 40 kişinin ifadesine başvurulurken, aracın devrildiği arsadan alınan toprak inceleniyor. 

Kaza, 11 Temmuz'da Ankara-Çorum karayolunda meydana geldi. Altın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtan çevreye külçe altınlar saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan zırhlı araç da çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Araçtan saçılan altınlardan bir kısmının çevreden toplanırken bir kısmının ise kayıp olduğu belirlendi. Kaza yeri şeritle çevrilerek kimse yaklaştırılmadı. Bir kuyumcuya ait olduğu öğrenilen ve miktarı açıklanmayan kayıp külçe altınlar, dedektörle arandı ancak bulunamadı. Bunun üzerine jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken kayıp altınların sırrı hala çözülemedi.

40 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Yaralı iki görevli hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. İki görevlinin ifadeleri alınırken kaza sonrasında olay yerinde bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlarda tek tek ifade verdi. MOBESE görüntülerinden kaza saatinde yoldan geçen araçların plakaları ve sürücüleri tespit edilip ifadelerine başvuruldu. Yaklaşık 40 kişinin soruşturma kapsamında ifadesinin alınırken çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Zırhlı aracın devrildiği arsada kepçe ile alınan toprak inceleniyor.

TARLA SAHİBİ KONUŞTU: TOPRAĞI ALIP GÖTÜRDÜLER

Kaza yapan aracın yuvarlandığı tarlanın kendilerine ait olduğunu ve sebze ektiklerini söyleyen Recep Erişgin, "Burada bir kaza olmuş jandarma burayı kapatmış kimseyi içeri sokmadılar. 'Bir kaç gün sonra gelebilirsiniz' dediler. sonra öğrendim altın taşıyan araç devrilmiş ve altın kayıp olduğunu söylediler. Sonra bulundu mu bulunmadı mı bilemiyoruz. Bir hafta sonra  jandarma burayı kullanabileceğimizi söyledi. Burada bir kepçe vardı biraz topraktan sıyırmış götürmüşler, görülüyor. Aslında burası sürülüydü bir tarafın toprağını almış götürmüşler. İçerisinde var mıydı yok muydu onu bilemiyoruz. İnşallah bulunmuştur" dedi.

Kaynak: DHA

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