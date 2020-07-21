DHA YURT BÜLTENİ - 8 İşe giden kadının yolunu kesip, cinsel saldırıya kalkıştı İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için yürüyen kadına, eli bıçaklı maskeli bir kişi, cinsel saldırıda bulunmak istedi.

İşe giden kadının yolunu kesip, cinsel saldırıya kalkıştı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için yürüyen kadına, eli bıçaklı maskeli bir kişi, cinsel saldırıda bulunmak istedi. Olay yeri yakınındaki bir güvenlik görevlisinin kadının çığlıklarına koşması üzerine, amacına ulaşamadan kaçan saldırgan, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis her yerde, üzerine siyah kot pantolon ve tişört bulunan saldırganı arıyor.

Olay, dün saat 07.10 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan kadını, kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi. Bu sırada kolundan yaralanan kadının çığlıklarını duyup, koşarak gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

POLİS TEYAKKUZDA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 25-30 yaşlarında ve esmer olduğu, üzerine kot pantolon ile siyah tişört bulunduğu saptanan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen saldırganın, görüntülerden oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü. Polis, kaçış anı da kameralarca kaydedilen saldırganı her yerde ararken ifadesine başvurulan güvenlik görevlisi E.Y., gece nöbetini devredeceği sırada yardım çığlıkları duyduğunu, dışarıya baktığında şüphelinin, D.G.'yi yere yatırıp cinsel saldırıya yeltendiğini gördüğünü, bağırması üzerine de kaçtığını anlattı.

Kaynak: DHA