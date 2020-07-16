DHA YURT BÜLTENİ - 8 Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdiRUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu etki yarattı.

Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdi

RUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu etki yarattı. Karar, Alanya'daki turizmciyi ve turizm esnafını mutlu etti.

Koronavirüs salgını döneminde normalleşme süreciyle birlikte tek tek ülkelerin sınır kapıları açılıyor. Rusya ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu hava yarattı.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, henüz charter uçuşları başlamasa da bir hareketlilik olacağını söyledi. Başkan Sili, "Rusya'dan son gelen haberler ve Ulaştırma Bakanlığımızın açıkladığı karşılıklı uçuşların serbest bırakıldığı noktasında, bu tabi ki bizim için önemli. Charter uçuşlarıyla alakalı şu ana kadar net bir şey çıkmamış olsa da en azından Türk Hava Yolları ile Aeroflot'un uçacağını ve bunlardan bir takım tur operatörlerimizin kontenjan aldığını, Rus misafirlerimizi buraya taşıyacaklarını biliyoruz. Bir diğer açıdan da Rusya'daki tur operatörlerimizin 24-25'i itibarıyla charter seferleri için hazırlık yaptığını biliyoruz. Bunları toparlarsak şu anda Rusya pazarı bizim için son derece önemli. Özellikle Antalya ve Alanya bölgesi için son derece önemli. Bu anlamda bu serbestinin netleşmiş olması son derece önem arz ediyor Bundan sonrası da gelecektir diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

'ESKİSİ KADAR UÇUŞ OLMASA DA MORAL AÇIŞINDAN ÖNEMLİ'

Bu yıl geçen yıllara oranla daha az uçuş gerçekleşse de turizm sektörü açısından moral anlamında olumlu bir durum olacağını söyleyen Başkan Sili, "Daha önce de söylediğim gibi bu çok volümlü bir hareket olmayacak. Eskiden 100 uçak geliyorsa aynı sayıda uçak gelmeyecek ama hareketin başlamasının, bu sene moral motivasyon açısından, önümüzdeki sene açısından son derece büyük bir önemi var" diye konuştu.

'GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR'Turizmcilerin yanı sıra esnafın da yüzünü güldüren haber, bu yıl en azından 2-3 ay iş yapabilme konusunda umutlandırdı. Alanya'da 25 yıldır esnaflık yapan Ahmet Sağlam, "Esnaf olarak çok sevinçliyiz. Geç kalınmış bir karar. Türkiye zaten yeterince güvenli. Onları bekliyoruz. İşler açılacak inşallah. Bizim burası sırf Ruslara hitap ediyor, Ruslarla bizim işimiz" dedi.Mahmutlar Mahallesi'nde 2 yıldır esnaflık yapan İran vatandaşı İraj Rajabi Shishvan, "Biz de uçuşların açılmasını bekliyorduk. Ruslar da başka ülke turistleri de gelsin. Bizim için tabi ki iyi olur. Türkiye'nin aldığı tedbirler iyi. Diğer ülkelerin insanlarının Türkiye'ye güvendiğini düşünüyorum. İnşallah gelecekler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Plajdan arşiv görüntülerBurhan Sili RÖPAhmet Sağlam RÖPİraj Rajabi Shishvan RÖP

Haber: Burcu MUTLU- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Kolostomi hastası Öykü'nün hayalleri gerçek olacak

ŞANLIURFA'da, kolostomi hastası olarak dünyaya gelen ve bağırsakları dışarıda yaşayan Semra Öykü Bak (6), Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Küçük kızın annesi Emine Bak, "Kızımın iki hayali vardı yüzmek ve yüz üstü yatarak tablet izlemek; ikisini de yapacağız" dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Bak ailesinin kızları Semra Öykü'ye, doğduğu gün kalın bağırsaktaki açıklık 'kolostomi' teşhisi konuldu. Hastalığı nedeni ile bağırsakları dışarıda yaşamaya başlayan Öykü, yaşıtları tarafından da dışlandığı için arkadaş edinemedi. Bak ailesi, küçük kızları Öykü'nün ameliyat olması için yetkilerden yardım istedi.Sosyal medyadan Öykü'nün durumunu öğrenen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma, Uygulama Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Erman Dörterler, minik Öykü'nün Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat edilebileceğini söyledi. Minik Öykü, yaklaşık 1,5 yıl süren kontrol ve tetkiklerin ardından geçen hafta ameliyat masasına yattı. Mustafa Erman Dörterler tarafından gerçekleştirilen ve 2 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından Öykü Bak, sağlığına kavuştu.

ÖYKÜ'NÜN HAYALLERİ GERÇEK OLACAKKızı sağlığına kavuşan Emine Bak, "Kızımın iki hayali vardı; yüzmek ve yüz üstü yatarak tablet izlemek. İkisini de yapacağız. İlk işimiz buradan çıkar çıkmaz kızıma tablet almak ve havuza götürmek olacak. Kızım sağlığına kavuştu, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan daha iyi ne olabilir? Buradan başta sizler olmak üzere bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞHEKİM GÜZELÇİÇEK: ÇOCUK İÇİN PSİKOLOJİK RAHATLIK SAĞLAYACAKSağlığına kavuşması ile Öykü'nün sosyal hayatının da rahatlığa kavuşacağını ifade eden Başhekim Ahmet Güzelçiçek ise, "Öykü'nün durumunu sosyal medyadan gördük. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hastaya yardımcı olabileceğimizi ifade ettik. Hasta ailesiyle birlikte yanımıza geldi. Dekanlığımız ve rektörlüğümüz, hasta için gerekli imkanları sağladı. Hastamız sosyal ortamda arkadaşlarıyla oynarken çok ciddi sıkıntılar çekiyordu. Bağırsakları dışarıda, bu da diğer çocuklar tarafından dışlanmasına sebep oluyordu. Bu süreçten sonra bütün diğer çocuklarla, sosyal çevresiyle hiçbir sıkıntısı olmadan oynayabilecek. Bu çocuk için çok büyük bir psikolojik rahatlık sağlayacak. Bu anlamda çocuğumuzun iyileşmiş olması bizleri bahtiyar etmekte" şeklinde konuştu.

DÖRTERLER: SOSYAL HAYATINI VE KALİTESİNİ DÜŞÜREN BİR DURUMDUÖykü'nün ameliyatını yapan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Erman Dörterler, küçük kızın en kısa sürede taburcu olacağını ifade ederek, "Hastamız 5 yaşında. Çocukluktan bu yana 2 defa ameliyat geçirmiş. Halk arasında bağırsak felci olarak bilinen neden ile ameliyat olmuş. Bağırsakları dışarıdaydı. Bu durum da çocuğun sosyal hayatını ve kalitesini düşüren bir durumdu. Hastanın takipleri eksik kalmıştı. Daha sonra sosyal medyadan hastadan haberdar olduk. Daha sonra hastanın tedavisini üstlendik ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık 4 gündür servisimizde yatıyor. Birkaç gün daha takip edip, inşallah şifayla taburcu edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama HastanesiTedaviye alınan minik ÖyküAnne Emine Bak kızıyla ilgilenmesiDoktor Erman Dörterler röpHastane başhekimi Ahmet Güzelçiçek ile röp Öykü'nün annesi Emin Bak ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Saklıkent Kanyonu'nda sosyal mesafe yok

Türkiye'nin en gözde turistik güzelliklerinden Saklıkent Kanyonu, en yoğun günlerini yaşıyor. Kanyona gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Antalya'ya 191 kilometre uzaklıkta, Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayı'nın kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu, uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği 200 metre olan Saklıkent Kanyonu, son günlerde yoğun ilgi görüyor. Saklıkent Milli Parkı içerisinde yer alan kanyona gelen yerli ve yabancı turistler, genişliği 1- 1,5 metre olan dar köprüden adeta birbirlerine sürtünerek geçiyor.Fiziki sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kanyonda birçok kişinin de maskesiz gezdiği görüldü. Kanyon içerisindeki su yatağının bulunduğu bölgede de yoğunluk oluşturanlar, yine sosyal mesafeye aldırış etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------(CEP TELEFONU KAMERASI)Kanyonda köprü üzerinde yürüyenlerMaskeli ve maskesiz yürüyenlerÇayın içindeki kalabalıktan görüntü

HABER -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Koronavirüsü yenen Başkan Maçoğlu, görevine başladı TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 25 gün önce yakalandığı koronavirüsü yenerek, belediyedeki mesaisine yeniden başladı.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu Başkan Maçoğlu'nda koronavirüs tespit edildi. Maçoğlu, tedaviye alındığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde 27 Haziran günü taburcu olduktan sonra evinde karantinaya alındı. Evinde bir süre karantinada kalan Maçoğlu, en son yaptığı koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından, doktorlarının da onayıyla bugün Tunceli Belediyesi binasına gelerek, mesaisine başladı. 25 gün aradan sonra belediye gelen Başkan Maçoğlu, alkışlarla karşılandı.Maçoğlu, belediye önünde yaptığı konuşmada koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini anlatırken, sağlık çalışanları da teşekkürlerini illeti. Başkan Maçoğlu, "Hastalığım süresinde beni arayan dostlarım pozitif enerji verdiler. Arayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Özellikle çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğim ve inanılmaz bir enerji ile hem bana hem diğer bütün hastalara yakın ilgi gösteren bütün sağlık emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece bu hastalığı hepimiz kapabiliriz. Hepimiz için bir risk süreci var. Ben koronavirüs kapmamak için çok dikkat etmeye çalıştım ama demek ki çok dikkat etmemişiz ve hastalığı kapmışım. Daha dikkat etmemiz gerek, kurallara kesinlikle herkes harfiyen uymalı. Bundan sonra ben ve çevremde olan herkes fiziki mesafeye daha dikkat edeceğiz, kurallara uyacağız" dedi.

'KIZIMA VE EŞİME BULAŞTIRDIĞIM İÇİN SUÇLULUK HİSSETTİM'

Maçoğlu, koronavirüs salgınını eşine ve kızına bulaştırdığından dolayı suçluluk hissettiğini söyledi. Eşi ve kızının da son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını anlatan Maçoğlu, tedbir amacıyla 10 gün daha evde kalacaklarını ifade etti. Maçoğlu, "Bu hastalığı eşime ve kızıma bulaştırdım, bundan dolayı çok üzgünüm ve suçluluk duygusu hissettim. Yaptığımız son 3 test negatif çıktı. Eşim ve kızımda da negatif çıkınca her ihtimale karşı yine de 10 gün daha karantinada kalacaklar. Sağlık personeli arkadaşlara danışarak onay alıp, işi başladım" diye konuştu.

Kaynak: DHA