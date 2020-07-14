DHA YURT BÜLTENİ - 8 Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi (2)815 BİN LİRALIK KAÇAKÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, bir yük gemisi ve bir TIR ile 2 iş yerine düzenlenen operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.

Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi (2)

815 BİN LİRALIK KAÇAKÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, bir yük gemisi ve bir TIR ile 2 iş yerine düzenlenen operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. 47.5 ton kaçak akaryakıt, 24 ton kimyevi madde ve 143 cep telefonu ele geçirilen operasyonlarla, 815 bin liralık kaçakçılığın önüne geçildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyonu yük gemisine yönelik gerçekleştirdi. Gemiye çıkan görevliler, gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ile gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarıyla ilgili bilgi aldı. Ardından da geminin yaşam mahali ile güvertesi ve makine dairesinde arama yaptı. Gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 47.5 ton akaryakıt ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 165 bin lira olan kaçak akaryakıta el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında soruşturma başlatıldı.İkinci operasyon ise, Suriye'ye gitmek üzere gümrük sahasına gelen TIR'da yüklü olduğu beyan edilen sıvı gübreden şüphelenilmesi üzerine gerçekleştirildi. Söz konusu maddenin laboratuvarda analiz edilmesine karar verildi. Yapılan analizle sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu saptandı. 300 bin lira değerinde olan 24 ton ağırlığındaki kimyevi maddeye el konuldu.Son operasyonda da kaçak cep telefonu satışı yapılan 2 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 143 cep telefonu ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonunda toplam 815 bin liralık kaçakçılık olayı önlenmiş oldu. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Gemide yapılan aramalarTIR'da ele geçirilen malzemeKaçak akaryakıt bulunan tankerEkiplerin arama yapmasıGenel detaylar

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN(Hatay),

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Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, bir evin terasında, saksılara ekili halde 443 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Evin terasında saksılara ekili halde, boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 443 kök Hint keneviri, 1 kilogram kurutulmuş esrar, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Ev sahibi C.G. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA