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35 evin yandığı köyde, kül yığınları arasında eşyalarını arıyorlarARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar Köyü'nde bir evde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçraması sonucu 35 ev yandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
09.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:15

35 evin yandığı köyde, kül yığınları arasında eşyalarını arıyorlar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar Köyü'nde bir evde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçraması sonucu 35 ev yandı. Evleri ve ahırları yanan vatandaşlar, kül yığınlarının arasında kalan eşyalarını aradı. Yanan evinde arama yapan Havva Korkmaz, altınlarını bulunca büyük sevinç yaşadı. 

Yangın, 7 Temmuz'da saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar Köyü'nde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı. Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 35 ev kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan vatandaşlar, kül yığınlarının arasında altınını ve özel eşyalarını aramaya başladı. Zor durumda olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını anlatan vatandaşlar, yardım beklediklerini ifade etti.

'ALTINLARIMIN ÇOĞUNU BULDUM'

Yanan evinde altınlarını arayan Havva Korkmaz, "Zararımız gözler önünde, evde 30'a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum, birkaç tanesi kaldı. Onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumdaö dedi.

Evlerinin yandığını belirten Mehmet Korkmaz (10), evde bulunan tabletinin yanmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

'YANAN EVDE KAZMA, KÜREK ARIYORUM'Yangın nedeniyle hiçbir şeylerinin kalmadığını ifade eden İbrahim Kara, "Evim ve ahırım kül oldu. Şimdi de tarlayı sulayacağım ama kazma, kürek yok. Yanan evde kazma ve kürek arıyorum. Hayvanlarımızı da komşumuzun ahırına götürdük. Bizler mağdur durumdayız. Ayrıca evimde biraz param vardı, 4 gün önce 5 bin liraya sattığım tosunun parası da yandı. En kısa sürede yardım bekliyoruzö şeklinde konuştu.

'TAVUKLARIM YANDI, EN ÇOK ONA ÜZÜLÜYORUM'Evinin ve ahırının kül olduğunu anlatan Mihriban Kuru, "Yangında 3 tavuğum ve 3 arı kovanım yandı, en çok onlara üzülüyorum. Kalacak yerimiz yokö şeklinde konuştu.2 katlı evinin, 2 ambarının ve ahırının yandığını belirten Fatma Parça, "Her şeyimiz kül oldu. Yetkililerden sadece evimizi yapmalarını istiyoruz. Kalacak yerimiz yokö dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ'

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu Dokumacılar Köyü'ne giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Balta, "Büyük bir afet yaşadık ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ancak 35 ev yanmış durumda. Cami dışında yanmayan bir yapı kalmadı. Vatandaşlarımızın evleri ve eşyalar kül oldu, onların yaralarını sarmak ve yeniden bir düzen kurmak için gereken yapılacak. Bölgemizde bu tür yangınları sürekli yaşıyoruz. Bunun nedenleri üzerinde duruyoruz. Buradaki elektrik tesisatları eski ve şimdiki elektrik gücüne uygun değil. O nedenle pek çok yangının bu nedenden kaynaklandığını görüyoruzö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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