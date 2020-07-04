DHA YURT BÜLTENİ - 8 HAVA FİŞEK PATLAMASINDA ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ VATANİ GÖREVİ SIRASINDA ÖĞRENDİ4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranmaya devam ediyor.

HAVA FİŞEK PATLAMASINDA ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ VATANİ GÖREVİ SIRASINDA ÖĞRENDİ

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranmaya devam ediyor. Patlamada ölen Havva Çelik'in Hatay'da askerlik yapan oğlu Ogün Çelik ise, "Yemek yerken patlamayı gördüm, babamı aradım ve durumu sordum ama cevap vermedi. Askere giden herkes geride bıraktığı ailesine bir şey olması korkusunu yaşar ama ben böyle bir şey beklemiyordum tabi. 2 ayım kalmıştı, annemle kahvaltı yapmak istemiştik ama nasip olmadı." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oğlu Ogün Çelik röp

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

===========================

Mardin'de, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı.

Kaynak: DHA