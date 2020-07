DHA YURT BÜLTENİ - 8 Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na (36) ait olduğu ortaya çıktı. İnceoğlu hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önce Almanya'ya iade talebinde bulunacağı, bunun olmaması halinde ise kırmızı bülten talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, sosyal medya hesapları üzerinden Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma devam ediyor. Sosyal medya hesabından Albayrak ve ailesine hakaret içeren mesajlar paylaşan hesaplardan birinin FETÖ firarisine ait olduğu tespit edildi. Bakan Albayrak'ın paylaşımının altına hakaret içerikli yorum yapan Onur İnceoğlu'nun Konya'daki FETÖ'nün il yapılanmasında yargılanan firari bölge imamlarından olduğu belirlendi. 'İKİ HATTINDA DA BYLOCK TESPİT EDİLDİ'Onur İnceoğlu hakkında Konya'daki FETÖ çatı davasının iddianamesinde 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu ve FETÖ içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü kaydedilirken, şüphelinin örgütün Konya il yapılanmasında oluşturulan sözde Selçuklu eyaletinde 'bölge imamlığı' yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan, ancak Almanya'ya kaçtığı tespit edilen şüphelinin kullandığı iki GSM hattında da örgütün gizli haber leşme programı 'ByLock' olduğu tespit edilmişti. İnceoğlu'nun 2017 yılında 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 527 sanığın yargılandığı ve 342'sinin hapis cezası aldığı FETÖ çatı davasında firari sanık olduğu belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Almanya'daki sanık hakkında önce iade talebinde bulunacağı, bu talebin karşılanmaması halinde ise 'kırmızı bülten' talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi. BAKAN SOYLU, FETÖ'CÜ HESAPLAR OLDUĞUNU DUYURMUŞTUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak ve yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SosyAal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada 90 metrelik fren izi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İrfan Kahraman (67) yaşamını yitirdi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, minibüsün fren izinin yaklaşık 90 metre olduğunu tespit etti.Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 plakalı motosikletle arkadan gelen H.Y.'nin (29) kullandığı 07 EMK 35 plakalı minibüs çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü İrfan Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sırasında İrfan Kahraman'ın kafasında bulunan kaskın parçalandığı belirtilirken, minibüsün fren izinin yaklaşık 90 metre olduğu tespit edildi. İrfan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü H.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Babalarını istemedikleri iddia edilen çocuklar icra yoluyla alındı SİNOP'un Ayancık ilçesinde boşanma davası devam eden A.Ü. mahkeme kararı ile anne Güldane Ü.'de (34) kalan 12 ve 10 yaşındaki kızlarını icra yoluyla aldı.Ayancık ilçesinde 14 yıllık eşi A.Ü. ile arasında 3 yıldır boşanma davası görülen Güldane Ü.'nün kızları, E.Ü. (12) ve F.Ü., (10) iddiaya göre babalarına gitmek istemedi. Bunun üzerine baba, aile mahkemesine müracaat ederek, icra yoluyla kızlarını almak istediğini beyan etti. Savcı talimatıyla Ünsal'ın evine icra memurları ve 2 polis memuru gitti. Çocuklar alınarak babalarına teslim edildi. 'ÇOCUKLARIMI MAĞDUR ETTİLER'Çocukların babalarına gitmek istemediğini ifade eden Güldane Ü., "Defalarca çocuklarımla konuştum, babalarına gitmeleri için ikna etmeye çalıştım, ama gitmek istemediler. Daha sonra babaları zorla aldı. Şu an iki kızım da köyde yaşıyor. Benim büyük kızım hiç kimsenin elinden yemek yemez. Çocuklarım şu an mağdur durumdalar" diye konuştu.'ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞIYOR'Güldane Ü.'nün avukatı Sefa Yalın ise, icra yoluyla alınan çocukların büyük travma yaşadığını belirterek, "Sayın Adalet Bakanımızdan bu hususta bir an önce düzenleme yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Gercüş'te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yıldırım düşmesi sonuncu çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.Gercüş ilçesine dün etkili olan sağanak sırasında Arıca Köyü kırsalına yıldırım düştü ve yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki güvenlik güçleri, yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında mera olarak kullanılan alanın da yer aldığı 2 hektarlık zarar gördü.Köy sakinlerinden Ferhan Yılmaz, "İtfaiye gelene kadar köylülerimizle birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Yangını kontrol altına almasaydık, ormanlık alan ve ekinlerimiz de büyük zarar görecekti" dedi.

Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı (YENİDEN)

VAN'da, 5 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, batmasının ardından hala bulunamazken, DHA ekibi, fotoğrafına ulaştı. 16 metre uzunluğundaki tekne, kaptan kamerasıyla birlikte 2 bölümden oluşuyor. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayanlar ile gölde yolcu taşımacılığı yapanlar, bu tür teknelerin balıkçılıkta kullanıldığını ve 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 yıllık tekneye ait fotoğrafın, geçen yıl Altınsaç köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.TEKNE SAHİPLERİNDEN JANDARMANIN ÇALIŞMALARINA DESTEKBölgede bugün arama çalışmalarına henüz başlamayan ekiplere en büyük desteği de Van'daki yolcu teknesi sahipleri veriyor. Haberi alır almaz ekiplerle birlikte hareket eden tekne sahipleri, şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenini bularak, jandarmaya bilgi verdi. Tekne sahiplerinden Mesut Avcı, "Haberi alır almaz tekneci arkadaşlarla birlikte seferber olduk ve 6-7 tekneyle birlikte göle dağıldık. Arama çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında 3 cesedi biz bulduk ve halen çalışmalarımız devam ediyor. Dün gece fırtınaya rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah başarılı sonuç elde ederiz. O teknenin fotoğraflarını gördük. Balıkçı teknesiydi. Ufak bir tekneydi ve fırtınadan dolayı devrilip batmış. O tekneler balıkçı teknesi olduğu için çok fazla kişiyi taşıyamıyor ve içinde 60 kişinin olduğu belirtiliyor. Tahminen Çarpanak'tan alınan göçmenler buradan Tatvan veya Ahlat ilçelerine götürülüyordu. Fırtınanın şiddetinden dolayı belki de dönmek istemişler ancak alabora olmuş" dedi. İŞTE O TEKNENİN IKaçak göçmenleri taşırken, Van Gölü'nde batan tekne, hala bulunamazken, DHA ekibi, fotoğrafına ulaştı. 16 metre uzunluğundaki tekne, kaptan kamerasıyla birlikte 2 bölümden oluşuyor. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayanlar ile gölde yolcu taşımacılığı yapanlar, bu tür teknelerin balıkçılıkta kullanıldığını ve 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 yıllık tekneye ait fotoğrafın, geçen yıl Altınsaç köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.

Geliştirdiği sistemle tarlasını drone ile ilaçlıyor

BOLU'da, drone operatörü Murat Çalışır (41), drone üzerine monte ettiği ilaçlama makinesiyle kendisine ait tarlayı ilaçlıyor. Çalışır'ın geliştirdiği sistemle, 10 litre kapasiteli tankla havalanan drone ile 20 dakikada 5 dönümlük tarım arazisinde ilaçlama yapılabiliyor.Bolu merkezli firmasıyla dizi ve sinema filmlerinde drone ile çekim yapan Murat Çalışır, kendisine ait atölyede tarım ilaçlama makinesi üretti. Aynı zamanda çiftçilik de yapan Murat Çalışır, 1 yıllık çalışma sonucu, püskürtme yöntemiyle ilaçlama yapabilen makineyi drone üzerine monte etti. Murat Çalışır, ilaçlama makinesine de ayrı bir kumanda sistemi kurdu. Ardından Çalışır, 10 litre kapasiteli tankı drone ile havalandırarak deneme amaçlı kendi tarlasında ilaçlama yaptı. Murat Çalışır'ın geliştirdiği sistemle 20 dakikada 5 dönümlük tarlada tarım ilaçlaması yapılabilirken, kullanılan ilaçta ise yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Denemelerinin başarılı olmasının ardından Murat Çalışır, artık tarlasını drone ile ilaçlıyor. 2 kişinin gerektiği sistemde Murat Çalışır drone kullanırken, oğlu Efe (7) de kumandadan ilaçlama düğmesini kontrol ediyor. Teknoloji ile çiftçiliği birleştirme amacıyla böyle bir sistem geliştirdiğini söyleyen Murat Çalışır, "Radyo kontrollü model uçak hobisi ile ilgileniyordum. Yıllar önce başlamıştım. Şimdi dronelarla ilgili çalışmalar yapıyorum yaklaşık 11 yıldır. Küçükten büyüğe birçok drone yaptım. En sonunda en büyük drone imal ettik ve altına da bir ilaçlama sistemi koydum. Uzun yıllardan beri de çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik ile teknolojiyi nasıl birleştirebiliriz diye düşündüm. Drone ile bunu buluşturduk. Dünyada birçok ülkede yapılıyor bu sistem. Özellikle Uzakdoğu'da yapılıyor. Pirinç ve patates tarlaları, ulaşılamayacak zor ve engebeli arazilerde drone kullanılıyor" dedi.Drone ile ilaçlamanın avantajlarından da bahseden Çalışır, "Bunun avantajı tarlaya hiç ayak basmadan işlemi yapabiliyoruz. İlacı kararında ve yerinde atıyoruz. Cihaz otonom şekilde uçuyor ve aynı kararda ilacı attığı için sınır bir tarlaya ekstra bir ilaç püskürtmüyor ve diğer tarladaki ürünlere zarar vermiyor. Bir diğer avantajı da pervanenin etkisiyle püskürttüğü ilacı hem bitkinin üst yaprağına hem de alt yaprağına nüfus ettiriyor. Özellikle alt yapraktaki larvaları da öldürmüş oluyor. İlacın da az kullanılmasını sağlıyor. Yüzde 40 avantaj sağlıyor. Haznemiz küçük olduğu için konsantre ilaç atıyor. İlacı da kararında atıyor. Yerine göre atıyoruz. Çünkü cihaz 100 metrede 3 santimetre hata yapıyor en fazla" diye konuştu.Çalışır, oğlunun da hobi amacıyla kendisine zaman zaman yardım ettiğini söyleyerek, "Şu anda Ar-Ge aşamasında olduğu için 2 tane kontrolcü gerekiyor. Oğlum da bana yardım ediyor. O da ilacın açılıp kapanmasını sağlıyor. Bence bu işin geleceği çok açık ve çok parlak biz de ucundan tuttuk böyle bir sistem yaptık. Zaten hali hazırda bir drone vardı. Biz de onun altına ilaçlama sistemi entegre ettik. Biz kendi tarlamızı ilaçlıyoruz. Endüstriyel bir şey değil ama yetkililer tarafından ağırlık verilirse bence bu işin gelecekte yapılabilir hali bu olacak" dedi.Efe Çalışır ise, "Babama ilaçlamada yardım ediyorum. İlacı açıp kapatıyorum. Drone uçurmayı çok seviyorum, çok büyük zevk alıyorum" diye konuştu.

Gelinliklere uygun maske tasarımı yapıyorlar

TOKAT'ta bir mağaza, gelin adaylarının talebi üzerine gelinliklerin modeline uygun maske tasarladı. Mağaza işletmecisi Dilruba Koçaker, gelinlerin artık taç ve duvaktan önce maskeyi sorduklarını söyledi.Kentte düğün sezonunun açılması ile birlikte gelinlik mağazaları da yoğun şekilde çalışmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde getirilen maske takma zorunluluğu gelinliklerin de aksesuarı haline geldi. Düğünü olacak çiftler gelinlik beğenmek için gittikleri mağaza da gelinlik beğenmeden önce maskesi olup olmadığını soruyor. Behsat Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada ise gelin adayları tarafından gelen talep üzerine gelinliklerin modeline uygun maske tasarlanıyor.Her gelinliğin kendi kumaşından maskesini de kendilerinin yaptığını ifade eden mağaza işletmecisi Dilruba Koçaker, "2020 yılı koronavirüs ile başladı. Bu süreçte ise düğünler iptal oldu. Düğünlerin tekrar başlaması ile beraber maske zorunluluğu geldi. Bizde bu modayı gelinliklere uydurmaya çalıştık, gelinle damadın da takması zorunlu olduğu için maske takma modasını. Her gelinliğimize uygun maske tasarlıyoruz" dedi.'TAÇ VE DUVAKTAN ÖNCE MASKE SORUYORLAR'

Talebin çok fazla olduğunu, taç ve duvaktan önce maskenin sorulduğunu söyleyen Koçaker, "Çok fazla talep oluyor. Özellikle telefonla arayıp 'maskeniz var mı?, 'bana maske tasarlar mısınız?' diye soruyorlar ve gelinliği aldıktan sonra da talep oluyor. Gelinlik bakmaya gelenler taç ve duvaktan önce maskesi var mı diye soruyorlar. Biz de kendimiz tasarlıyoruz diyoruz.Yedek dantelleri geliyor yanında, hemen biz de gelinliğe uygun maskesini yapıyoruz" diye konuştu.

