DHA YURT BÜLTENİ - 8 4 kişilik aile 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıERZURUM'dan Rize'ye giden aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

4 kişilik aile 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ERZURUM'dan Rize'ye giden aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada, İhsan Akdemir hayatını kaybederken, eşi, kızı ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize'nin İkizdere ilçesi arasındaki Çamlık Köyü, Çığ Tünel Mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan Rize'ye seyir halinde olan Beyzanur Akdemir idaresindeki 25 ABC 128 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112'yi aradı. Bölgeye ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarda da olay yerine inerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Kazada baba İhsan Akdemir hayatını kaybederken, eşi Esra, kızı Beyzanur ve oğlu Mehmet Akdemir yaralandı. Kazadan bir süre önce İhsan Akdemir'in kullandığı otomobili, kızı Beyzanur Akdemir'e sürmesi için verdiği öğrenildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Anne Esra Akdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri-Uçan araç-Yaralılara müdahale edenler-Bekleyen ambulans

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR, Erzurum

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Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

DÜZCE'de, park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Semih Keskin idaresindeki 81 FN 113 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde duran Hasan Şengüloğlu'na ait 81 AAF 001 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKazanın güvenlik kamerası görüntüsüKaza yapan sürücüye sağlık ekiplerinin müdahalesi ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Halk pazarında sosyal mesafe unutuldu

ESKİŞEHİR'de sokağa kurulan halk pazarında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü. Kimileri koronavirüs salgınından korunmak için siperli maskeli kullanırken, bazılarının da alış veriş sırasında maskelerini çene altına indirdi.Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında yoğun kalabalık dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu görüldü. Alışveriş yaparken bazılarının maskesini çene altına indirdiği gözlenirken bazılarının da alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadı.İnsanların koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini ifade eden Mehmet Aydın, "Dışarıya çıkarken eldiven, maske takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kalabalığa girmemeye dikkat ediyorum o yüzden pazara erken saatte geldim. Pazar yerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi bir görünüm var. Maskesiz çok insan var. Sosyal mesafeyi de görüyorsunuz işte iç içe herkes, aynı önceki dönem gibi. Vallahi kimsede korku yok. Böyle giderse hastalık devam eder. İnsanların birbirlerine saygılı olması lazım, o da yok" dedi. Zabıta ekipleri pazarda gezerek vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Pazarın girişi-Alışveriş yapan kalabalık-Sosyal mesafesiz duranlar-Mehmet Aydın ile röp.-Maskesiz gezenler-Maskeyi çene altına indirenler-Pazardan genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR

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Sivas'ta yaşlılar için ATV ile moral gezisi

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde kaymakamlık tarafından koronavirüs nedeniyle uzun süredir evde kalan yaşlılar için ATV motorlarıyla gezi düzenlendi. Yaşlıların moral ve motivasyonunu arttırmak için düzenlenen geziye katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı.Doğanşar Kaymakamlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan normalleşme süreciyle birlikte 3 aydır evde kalan 65 yaş üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla ATV motorlarıyla gezinti düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen gezide yaşlılar yaylaların eşsiz coğrafyasında gezinti yaptı. Unutulmaz bir gün yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar doyasıya eğlendi.Etkinlik hakkında bilgi veren Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, "Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte yaklaşık 3 aydır 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bu süreyi evlerinde geçirdiler. Bizler valiliğimizin destekleriyle bu süreçte onların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Ancak gelinen süreçte normalleşmenin başlamasıyla birlikte onların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal mesafe kuralına riayet ederek, onlarla Doğanşar'ın yeşil coğrafyasında, yaylarında ATV gezintisi yaptık" dedi.Geziye katılan ilçe sakinlerinden Turan Kaya ise (71), "Bu pandemi dolayısıyla evden çıkamadık. Kaymakamımızın düzenlediği bu organizasyonda dışarı çıktık. Yaylalarda sosyal mesafemizi kullanarak gezdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------ATV gezisinden görüntüler-Drone görüntüleri-Kaymakam açıklama-Geziye katılan yaşlının konuşması

Haber: Uğur YİĞİT/DOĞANŞAR (Sivas),

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Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretti

TOKAT'ta koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından, N95 seviye yüz maskesileri için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi.Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerince tasarlanan ve kodlanan ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi. Ultraviyole sterilizasyon cihazı 3 adet UV-C lamba ile çalışırken, android yazılımın yüklü olduğu cep telefonu ile kontrol ediliyor. Öğretmenler tarafından geliştirilen cihazın sağlık çalışanları için N95 seviye yüz maskelilerinin sterilizasyonunu yapması hedefleniyor. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında test edilen sterilizasyon cihazının maskede bulunan mantar, bakteri ve mikro organizmaları 5 dakika içerisinde öldürdüğü belirlendi. Tokat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan, "Cihazımız Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarımı, yazılımı, kodlaması yapılarak üretimi yapıldı. Bu cihazımızı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine teslim ettik. 1, 5, 30 dakika ve 1 ve 2 saatlik zaman dilimlerinde yapılan aşamalarda başarılı olduğunu sevinçle karşıladık" dedi. Ultraviyole sterilizasyon cihazı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında tanıtıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr..Yunus Bulut, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz tasarladığı ultraviyole ışınlarıyla çalışan, dezenfeksiyon cihazını bize etkinliğini araştırmak için getirdiler. Biz bakteriyolojik ve mikolojik araştırmalarını yaptığımız zaman aldığımız sonuçlar 5'nci dakikada patojenleri tamamen öldürdüğünü tespit ettik. Mikrobiyolojik olarak incelemesinde olumlu sonuçlar aldık. Bu cihazımız geliştirilerek bu etken patojenleri, virüsler de dahil olmak üzere ortadan kaldırılmasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ali Çağlar ise, "Dünya'da N95 maskesi sıkıntısı çekildiği dönemde, bizim aklımıza kullanılan N95 maskesinin sterilizasyon ile aklımıza bir çalışma geldi. Bunun için böyle bir cihaz tasarladık. Ultraviyole ışınlarının arasına koyduğumuz N95 maskelerin sterilizasyon amaçlayan bir çalışma yaptık. Biz bu cihazı ilk virüslerin sterilizasyonu için yapmıştık ama, ilk sonuçlar baktariler ve mantarları 5 dakikada starilize ettiğini kanıtladı. Sonuçlar bu şekilde ama ilerleyen zamanda yine yapılan çalışmada virüsleri de sterilize ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cihazın tanıtımı-Yapılan açıklamalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT

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Diyarbakır'daki canlı hayvan borsası, 6 Temmuz'da açılıyor

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsasının 6 Temmuz günü açılacağını söyledi. Vali Karaloğlu, hayvan borsasına girecek araçların tünellerden dezenfekte edilerek, içeri alınacağını söyledi.Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, Diyarbakır İl Pandemi Kurulu kararıyla 19 Mart günü kapatılan canlı hayvan borsası, 6 Temmuz günü yeniden açılacak. Vali Münir Karaloğlu, kapalı olduğu dönemde yenileme çalışması yapılan canlı hayvan borsasında, bugün, beraberinde bulunan Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan ile inceleme yaptı.Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da 2 milyon küçükbaş ve 750 bin büyükbaş hayvan olduğunu söyledi. Hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birinin Diyarbakır olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Burası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin en önemli canlı hayvan borsası. Sadece Diyarbakır'dan değil, çevre il ve ilçelerden insanların gelip hayvanını değerlendirdiği bir alan. Diyarbakır, hayvancılık sektörü bakımından Türkiye'nin önemli vilayetlerinden bir tanesidir. Şu anda 2 milyon civarında küçükbaş hayvan ve 750 bin büyükbaş hayvan varlığımız var. Çevre illeri de buna dahil ettiğimizde bölgenin önemli bir canlı hayvan üretim merkezidir. O yüzden bölgedeki canlı hayvan borsaları ve bunların düzenli işlemeleri önemli, buralarda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması önemli. Bu alanda bir çok yenilik yapıldı, eskiden tek kapıdan girilip çıkılıyordu, işler birbirine karışıyordu, hayvan pazarına dışarıdan hastalık taşıma riski vardı. Şimdi yeni bir giriş noktası yapıldı, her giren araç, dezenfeksiyon tünellerinde ilaçlanarak borsa alanına alınmış olacak. Açıldığında eskiye göre daha hizmet verecek burası."

Kaynak: DHA