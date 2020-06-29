DHA YURT BÜLTENİ - 8
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 8

4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, kızı Bahar E.'yi (4) yastıkla boğarak öldürdü.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
29.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:59

4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı

 

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, kızı Bahar E.'yi (4) yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.'nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ettiği, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Betül F., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.Olay, yaklaşık 1 ay önce Konak'a bağlı Gültepe semtindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan ve eşinden geçen yıl boşanan Betül F., evde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca, kızının yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Betül F., kızını hareketsiz görünce yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.'TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ, ONLAR YAPTI' DEMİŞAnne Betül F. polise verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi. Anne Betül F.'nin ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Betül F.'nin eski eşi olan Bahar'ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi. Mert E.'nin ailesinin Betül F.'yi istemediği ve ikilinin bu yüzden sık sık tartıştıkları iddia edildi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı Haber
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı...
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım Haber
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı Haber
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu Haber
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak Haber
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı Haber
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Buse Varol Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 14:46:33. #1.14#
title