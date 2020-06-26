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Manisa'daki 5.5'lik deprem, Bursa'da da hissedildi; avizeler böyle sallandıManisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Bursa'da da hissedildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
26.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Manisa'daki 5.5'lik deprem, Bursa'da da hissedildi; avizeler böyle sallandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Bursa'da da hissedildi. Aydınlatma ürünleri satılan dükkandaki avizelerin sallandığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken, müşteri ve çalışanların ise depremi hissetmemesi dikkat çekti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi merkezli saat 10.21'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerin yanı sıra Bursa'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında hisseden bazı kişiler, kısa süreli panik yaşadı. Deprem anı, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki aydınlatma malzemeleri satılan iş yerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, avizelerin sallandığı ancak müşteri ve çalışanların depremi hissetmediği görüldü. Televizyon izlerken haber bültenlerinde deprem olduğunu öğrendiklerini söyleyen işletmeci Nuran Erdem, "Biz hissetmedik çünkü avizelerimiz sürekli sallanıyor. Sonra deprem olduğunu duyunca kamera kayıtlarından baktık. Avizelerimiz bayağı sallanmış" dedi.

Kaynak: DHA

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