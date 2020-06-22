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Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıkınca karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldıKONYA'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alınan mahallenin girişleri toprak...

DHA YURT BÜLTENİ - 8
22.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:04

Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıkınca karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldı

KONYA'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alınan mahallenin girişleri toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. 

Eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasimi düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasiminin ardından erkek tarafı Hatay'a döndü. Törenin düzenlendiği kız tarafından 5 kişide koronovirüse rastlanılması üzerine aile tedavi altına alındı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle bin 300 nüfuslu mahalle, gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alındı. Önlem amaçlı da mahallenin girişine toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise bugün hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Seydişehir Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması başlattı.   

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalenin girişine toprak dökülmesi Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar ÇOŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA-DHA

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3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve 3 kez duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Hanım Nur Altun (2), kaldırıldığı hastanene hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Hanım Nur Altun, dengesini kaybedip, hayvanların su içmesi için yapılan havuza düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılıp Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Hanım Nur, ilk müdahale ve duran kalbi çalıştırıldıktan sonra ambulansla Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da duran kalbi ikinci kez çalıştırılan Hanım Nur, özel bir hastaneye sevk edildi. Minik Hanım Nur'un, üçüncü kez duran kalbi çalıştırıldı ancak dün akşam kurtarılamadı. Çocuğun cesedi yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Gercüş Devlet Hastanesi-Çocuğun ambulansla getirilmesi-Çocuğun Batman'a sevk edilmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

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Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu

MERSİNLİ dağcılar ve doğaseverler, koronavirüs tedbirleri sonrası başlayan yeni normalin ardından sportif faaliyetlerine başlarken, 2 bin 934 metre yüksekliğindeki Bolkar Dağları'nın zirvesine zorlu bir yolculuk sonrası çıktı.

Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (MEDADİK), Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında Orta Toroslar'ın temelini oluşturan Bolkar Dağı'nın 2 bin 934 metre yüksekliğindeki 'saklı cennet' Karagöl Milli Park'ına gezi düzenledi. Mersin kent merkezinden Ulukışla ilçesindeki Meydan Yaylası'na 50 kişilik bir ekiple araçlarla ulaşan MEDADİK, burada yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında dünyada sadece bölgede bulunan ötmeyen kurbağa türü olan Toroslar Kurbağasının doğal yaşam alanını da yakında gören grup, Karagöl, Çinligöl'ün bulunduğu bölgeyi geçerek 2 bin 934 metre yükseklikte bulunan Pilot Tepe'de çıkıp zirve yaptı. Halen karın da bulunduğu bölgede deneyimli dağcıların eşliğinde yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş 40 kişi ile tamamlandı. Zirvenin ardından bir süre dinlenen grup sonra aynı güzergahı izleyerek yeniden Meydan Yaylası'na döndü.

MEDADİK Başkanı Gülperen Demirçelik, yeni normal yaşamla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak 40 kişilik bir ekiple zirve yaptıklarını dile getirerek, kulüp olarak planlı etkinliklerini sürdürüp bölgeyi merak edenlere göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Dağcıların görüntüsü-Dağcıların oluşturduğu uzun yürüyüş kolu-Yürüyüşten görüntü-Zirve çıkanlar-Zirvede yürüyenler ve dinlenenler-MEDADİK Başkanı Gülperen Demirçelik, zirvede konuşurken

(BOYUT: 95 MB)(SÜRE: 50 SANİYE)

Haber-Kamera: MERSİN;

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Park halindeki 4 otomobil kundaklandı

KONYA'nın Meram ilçesinde park halindeki 4 otomobil kimliği henüz berlinemeyen şüpheli veya şüphelilerce kundaklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler park halindeki 4 otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçlar yanmaya başlayınca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına hemen müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 4 otomobilde yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçların yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Yangında kendi otomobili de zarar gören Naif Evregen, "Gece 03.00 sıralarında komşular aracınızı yanıyor diye bizi çağırdı. Geldiğimizde kendi aracımla birlikte 4 aracın yandığını gördük. Üzerine bir şey dökülüp yakılmış. Hemen itfaiye geldi ve müdahale etti. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Yakın tarihte, buraya yakın bir noktada da 3 araç kundaklanmış. Bunu yapanlar özellikle güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçiyor."dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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