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Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı ADANA'da, sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'da (65), koronavirüs bulgusuna rastlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
20.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:33

Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı 

ADANA'da, sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'da (65), koronavirüs bulgusuna rastlandı. Test yapılan Canatar, pandemi servisinde tedavi altına alındı.  

Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda apartmanın bodrum katı sel suları altında kaldı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmurla birlikte göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTIAmbulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elife Canatar'a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide koronavirüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı.  Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.'HALİNE BAK, İÇLER ACISI'

Elife Canatar'ın torunu olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Fiziksel tedavi için emanet ettiğimiz hastanede babaannemin durumuna bak, içler acısı. Yaklaşık 1 saat bodrum katta kaldı. Olay yaşandıktan sonra hiçbir yetkili ilgilenmeden hastaneye bırakıp gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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