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DHA YURT BÜLTENİ - 8

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
17.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:43

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

 

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Kavaklık Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.47'de meydana geldi. Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'dan da hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMustafa UFAK/ŞANLIURFA,

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5 kişiye mezar olan araç nehirden çıkarıldı

ERZİNCAN'da, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada hurdaya dönen hafif ticare araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.15 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı hafif ticari araç, Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Mehmet Dil ile aynı araçta bulunan eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan torunları Muhammet İlçin (1), Süleyman Kalkan (2) hayatını kaybederken, Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.NEHRE DÜŞEN ARAÇ 10 METRE DERİNLİKTEN VİNÇLE ÇIKARTILDI.

Kazada, nehre düşen aracın bulunduğu yerden çıkartılması için bölgede yakın olan altın madeninden yardım istendi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan dev boyuttaki vincin yardımı ile 3 saat süren çalışma sonucu hurdaya dönen hafif ticari araç yaklaşık 10 metre derinlikten çıkartılarak çekiciye yüklendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan - Kemaliye Karayolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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