DHA YURT BÜLTENİ-8 Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (5)BÖLGEDE 595 ÇADIR KURULDUBingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (5)

BÖLGEDE 595 ÇADIR KURULDU

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Deprem sonrası 3'ü 4.0 üzerinde olmak üzere 159 artçı sarsıntının meydana geldiği kaydedildi. Bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları sürerken, depremden etkilenenler için Bingöl Yedisu'da 99, Karlıova'da 157, Adaklı'da 219 ve Erzurum'un Çat ilçesinde 120 olmak üzere toplam 595 çadır, AFAD ve jandarma ekiplerince kuruldu.

841 KİŞİLİK PERSONEL SEVK EDİLDİ

AFAD Başkanlığı'nca acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği'ne 500 bin lira ödenek sağlanırken, deprem bölgesine mobil koordinasyon TIR'ı gönderildi. Bingöl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda; aralarında AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bulunduğu 841 kişilik personel, 101 araçla depremin etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR 5.7 büyüklüğündeki depremin etkilediği Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adalık ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 60 kişilik personel görevlendirildi.

Türk Kızılayı tarafından da 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1000 kumanya, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti, 150 çadır, 1500 battaniye, 292 yatak, 6 genel maksat çadırı ile 70 kişilik personel ve 22 araç bölgeye sevk edildi.

Öte yandan bölgede iletişimde aksama meydana gelmemesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 7 mobil baz istasyonu kuruldu.

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Otomobil orta refüje girdi: 3 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Batuhan Eker idaresindeki 81 AAR 092 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje girdi. Kazada, Batuhan Eker, Oğuzhan ve Eren Eker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası otomobilin orta refüjden kaldırılması için olay yerine çağırılan kurtarıcı orta refüje girerek aracı kaldırdı. Ancak yağmur sonrası çamur olan orta refüjde batan kurtarıcı itfaiye ekiplerinin yardımıyla battığı yerden çıkarıldı. Bu sırada polis ekipleri İstanbul istikametine trafiği durdurdu. Kurtarıcının çıkarılması sonrası trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yapan aracın görüntüsüÇekicinin kurtarılmaya çalışırken görüntüsüİtfaiye aracının çekiciyi çekerken görüntüsüPolis ekiplerinin trafiği durdururken görüntüsü ve detaylarDosya adı dzctemortarefujkazaHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/SAKARYA,

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Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçe Müftüsü Şehmuz Aslan ile 2 müftülük personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Viranşehir İlçe Müftülüğünü vekaleten yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Aslan ve 2 çalışanın hastanede tedavisine başlanırken, aileleri de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri de bu kişiler ile temasa geçenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------------İlçe müftülüğü binası Genel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi

SİİRT'in Eruh ilçesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Eruh ilçesi kırsalında bulunan Ciraf bölgesinde, jandarma özel harekat ekibi ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. Cumartesi günü hava destekli düzenlenen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin, Ciraf bölgesine helikopterle sevk edildikleri anlar yer aldı. Görüntülere ayrıca güvenlik güçlerinin Ciraf bölgesinde yaptığı arama faaliyetleri de yansıdı.

Kaynak: DHA