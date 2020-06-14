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Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı VAN'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ -8
14.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:25

Van'da taziyeden dönen kişide virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

 

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, Gaziantep'teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gruptan bir kişide koronavirüs tespit ediilmesi üzerine ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 15 kişi, Gaziantep'te gizli kurulan taziyeye katıldı. Kente dönen bu kişiler, karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada taziyeden dönenler arasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Ardından başlatılan filyasyon çalışmasında taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe Merkezi ve mahallede bir çok kişiyle temas ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine bu kişilerle temasın yoğun olduğu Parmakkapı Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, karantinaya alınan mahallede giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi'nden Gaziantep'deki taziyeye katılan 15 kişinin karantinaya alındığı belirtilerek, "Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmiştir. Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım, riskin farkında olalım" denildi.

Behçet DALMAZ/VAN,

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Serpil'i bıçakla öldürüp, kaçmaya çalışırken yakalanan eşi adliyede BURSA'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak, öldürdükten sonra Uşak'taki babasının yanına kaçmaya çalışırken yakalanan Osman Cenk Karataş (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında, para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'ın vücudunun 4 yerine sapladı ardından da evden kaçtı. Karataş'ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen 1'i kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve gelen komşular, hemen polise haber verdi. Serpil Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇMA ANI KAMERADAOlayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş'ın cinayeti işlemeden önce eşinin yanına gittiği anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 16 ACA 914 plakalı kırmızı otomobille eşinin oturduğu apartmana gelen Karataş'ın, araçtan indikten sonra binaya girdiği görülüyor. Saat 13.30 sıralarında apartmana giren Karataş'ın yaklaşık 20 dakika sonra binadan çıkıp, hızla uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

BABASININ YANINA KAÇARKEN KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya- Eskişehir yolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı. Polise verdiği ilk ifadede, cinayeti işledikten sonra Uşak'taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Karataş, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam, altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dedi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Osman Cenk Karataş, Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince teslim alınarak, kente getirildi. Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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