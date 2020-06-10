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Sağlıkçılara sözü ile eleştirilen Zonguldak Valisi, merkeze alındı ZONGULDAK'ta, sağlıkçılar için söylediği sözler nedeniyle eleştirilen Vali Erdoğan Bektaş, mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
10.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:33

Sağlıkçılara sözü ile eleştirilen Zonguldak Valisi, merkeze alındı 

ZONGULDAK'ta, sağlıkçılar için söylediği sözler nedeniyle eleştirilen Vali Erdoğan Bektaş, mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alındı. Ekim 2018'de Rize Valisi iken Zonguldak Valisi olarak atanan Erdoğan Bektaş da mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alındı. Yerine ise Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz atandı. Vali Bektaş'ın 17 Nisan günü gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlıkçılar için söylediği sözler Türkiye gündemine oturmuştu.

Vali Bektaş, o tarihte kent genelindeki 567 pozitif vakadan 137'unun sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" demiş, sözleri tepki toplamıştı. Vali Bektaş, daha sonra tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.'KALBİMİZİ KIRIP GİDİYORSUNUZ'Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Vali Bektaş'ın kalplerini kırarak gittiğini söyledi. Kara, "Yük gördüğünüz bir sağlık çalışanı olarak gidişinize üzülmedim. Siz bizim kalbimizi kırıp gidiyorsunuz. Yine de size ve ailenize sağlık ve esenlik dolu mutlu bir hayat dilerim sayın valim" sözlerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Mızrak Ayaz da sosyal hesabından, "Biz sağlıkçılar size yük olarak çok yormuştuk. Yeni görev yeriniz hayırlı olsun" diye paylaşım yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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