DHA YURT BÜLTENİ-8 Van, 7 Haziran'ı 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan ettiDÜNYANIN en kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettirmeyi başaran Van, Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 7 Haziran'ı da "Dünya Kahvaltı Günü" olarak ilan etti.

Van, 7 Haziran'ı 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan etti

DÜNYANIN en kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettirmeyi başaran Van, Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 7 Haziran'ı da "Dünya Kahvaltı Günü" olarak ilan etti. Pandemi nedeniyle büyük bir etkinlik yapılamazken, sosyal medya üzerinden kahvaltı fotoğrafları paylaşıldı.

Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ı "Dünya Kahvaltı Günü" olarak ilan etti. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliğini koruyor.

Yaklaşık bir yıldır üzerine çalışılan Dünya Kahvatı Günü etkinliği için açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bugünün Van için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Başkan Takva, "Bu yıl ki etkinliğimizi Kovit-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına atfederek başladık. Bugünde bu anlamlı etkinliğimiz çerçevesinde özellikle bakıma muhtaç çocuklarımıza yönelik bir kahvaltı etkinliği ile güne başladık. ve bugün bu saat itibariyle de üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu uluslararası küresel projeyi hayata geçirmek için bir aradayız. Bizim için Van çok önemli kültürel değerlere sahip bir şehir. Dolayısıyla bu kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmak ve bunu dünya ile paylaşmak gayesi ile de bugün 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliğini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Van'ın kahvaltısı ile ünlü olduğunun altını çizen Takva, 2014 yılında da yaptıkları Guinness rekor denemesi ile dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak bu süreci başlattıklarını anlattı. . Ardından da Van Kahvaltısı'nın garanti marka tescili aldıklarını belirten Takva şöyle konuştu:

"Van Kahvaltısının bileşenlerinden 6 ürünü coğrafi işaret tescili yapmak süretiyle belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonraki süreçte soframızı Van Kahvaltısının zenginliğini bu kültürel mirası dünya halklarıyla da paylaşmak farkındalığı yükseltmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bu yıl projemizi biraz buruk başladı diyebiliriz. Çünkü pandemi nedeniyle hem sokağa çıkma yasakları hem sosyal mesafe insanların sağlığını ön plana çıkaran bir anlayışla herkes kendi evinde özellikle bütün dünya insanlarının yoğunluklu olarak bulunduğu bir mecra üzerinden gerçekleştirmeyi planladık. ve geldiğimiz nokta itibariyle de başarılı bir performans sergilediğini bütün dünya insanlarının bu işe sahiplik ettiğini büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Pakdemirli'nin bu etkinliğe yönelik Dünya Kahvaltı Günü münasebetiyle yayınladığı mesaj hepimizi çok mutlu etti. Bir devlet adamının, bir bakanımızın bu meseleyi ne kadar çok sahiplendiğini içselleştirdiğini ve bunu dünyaya da mesaj vermek üzere Van ile paylaştığını büyük bir memnuniyetle izledik. Dün gece itibariylede bizim en büyük paydaşımız yıllardır bütün projelirimizi destekleyen her türlü maddi ve manevi katkı vermekten imtina etmeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek katkısın ortaya koydu ve farkındalığı üst düzeye getirdi. Yine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sayın Büyükelçi Christian Berger ve üye ülkelerin büyükelçilikleri, Türkiye'deki Avrupa Birliği merkezlerinin maddi manevi destekleriyle bunu küresel manada uluslararası manada sahiplenerek bugünden başlayarakta bu farkındalığı en üst düzeye taşıdıklarını görme imkanımız oldu"

Bunun bir ekip işi olduğunu belirten Takva, "Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Bu bir kişinin arzu ve istetleriyle gerçekleşmiş bir proje değil. Ciddi bir emek olduğunu ifade etmek istiyorum. Van şehri için bizim bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Pandemi nedeniyle açık olan tek kapımız sosyal mecra kapısıydı. Oradan yürüyerek yerel ürünlerimizi küresel manada insanlarla paylaşmanın önemli bir farkındalık olacağını düşündük. Bugünde tüm dünya halklarına. dünyanın en keyifli günü temasıyla paylaşılmış oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA