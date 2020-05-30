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Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok ettiİZMİR'de dünyaca ünlü bir firmadan 2020 model bir otomobil alan Duygu Çamtaş, her ihtimale karşı yaptırdığı ekspertiz raporunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
30.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:56

Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

İZMİR'de dünyaca ünlü bir firmadan 2020 model bir otomobil alan Duygu Çamtaş, her ihtimale karşı yaptırdığı ekspertiz raporunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Raporda, motor kaputunun cıvatalarının sökme takma olduğu yazıldı. Hemen firma ile iletişime geçen Çamtaş, istediği cevabı alamayınca, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Buca ilçesinde yaşayan Duygu Çamtaş (37), eski otomobilini satıp ünlü bir otomobil firmasının 2020 model bir aracını aldı. Annesinin fiziksel engeli nedeniyle aracı indirimli satın alan Çamtaş, haberlerde mağduriyet yaşayan insanları gördüğü için her ihtimale karşı ekspertize gitti. Çamtaş, gelen ekspertiz raporu karşısında şaşkına döndü. Ekspertiz görevlilerin sıfır araç için hazırladığı raporda, 'Motor kaputu cıvatalarında sökme takma ayar vardır' yazısı yazıldı. Nişanlısı ile aracı inceleyen Çamtaş, cıvataların aynı zamanda sprey boyayla boyandığını da fark ederek, hayal kırıklığına uğradı. Aracı satın aldığı firmaya durumu bildiren Çamtaş, firmadan net bir cevap alamayınca, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Hakkını arayacağını söyleyen Çamtaş, "Aynı aracın birebir aynısının işlem görmemiş bir şekilde bana teslim edilmesini istiyorum. Bu ne kadar sürede, nasıl olur bilmiyorum. Ama aracın aynı renk ve modelinde istiyorum. Sonuçta araç fiyatları sürekli değişiyor. Ben bu arabayı satıp yerine yenisini hemen alabilecek birisi de değilim. Şu an araca ihtiyacım var, annem ve babam rahatsız onları sürekli hastaneye götürüp getiriyorum. Aracı kullanmak zorundayım. Şu an araçsız kalırsam bütün işlerim zarar görecek. Adliye pazartesi açılacağı için o gün gidip suç duyurusunda bulunacağız. Tüketici Mahkemesi'nde gerekli işlemleri yapacağız" dedi.

'HABERLERDE OKUDUKLARIMDAN ETKİLENDİM'

Önceki aracının da aynı firmadan aldığını ve memnun olduğunu söyleyen Duygu Çamtaş, "Fakat haberlerden de okuduğum şeylerden etkilendiğim için ekspertiz yaptırmak istedim. Raporu görünce şok oldum. Firmaya bildirdim, onlar da önce şaşırdı. Daha sonra araca bakıp incelediler. Sonuçta bu araç uzaktan geliyor ama onların da kontrolünü yapmaları gerekiyor. Üst firmayla yazışmaları gerektiğini söylediler. İki hafta geçti ve dönüş olmadı" dedi.'BİREBİR AYNI MODEL VE RENGİNİ İSTİYORUM'

Firmanın kusurlu çıkan aracı kendisinden satış usulüyle geri almak istediğini aktaran Çamtaş, "Ben kabul etmedim. Birebir aynı araçla değişimini istiyorum ve herhangi bir para alışverişi yapmak istemiyorum. Çünkü zaman geçecek ve yine araç bekleyeceğim. Arabalara sürekli zam geliyor. Annem de ben de arabayı çok beğenerek aldık. Artık psikolojim de bozulmaya başladı. Sürekli tedirginim, arabayı kullanmak zorundayım aynı zamanda. Nişanlım arabayı teslim etmek için gitti fakat onu da kabul etmediler. Bir çözüm yolu da bulunmuyor. Belki de bu işlemin çözümü çok basit ama beni oyalıyorlarmış gibi hissediyorum. Bu kadar büyük bir firmanın bu şekilde davranıyor olmasını anlamıyorum. En başından bilgilendirmiş olsalardı, bu iş bu kadar uzamayacaktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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