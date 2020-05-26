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Alevler 600 balya samanı küle çevirdiAYDIN'ın Germencik ilçesinde bir çiftlikte çıkan ve 9 saatte söndürülen yangında 600 balya saman küle döndü.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
26.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:26

Alevler 600 balya samanı küle çevirdi

AYDIN'ın Germencik ilçesinde bir çiftlikte çıkan ve 9 saatte söndürülen yangında 600 balya saman küle döndü. Yangının çıkış nedenin araştırılırken, maddi zararın 480 bin lira olduğu belirtildi.

Germencik'in kırsal Turanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Efeler Çiftliği'ndeki üstü kapalı alanda bulunan saman balyalarının bulunduğu bölümde dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftlikte çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çiftliğine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. 200 metrekarelik bir alanda yığılı olan saman balyalarını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Alev alev yanan samanları söndürmek kolay olmayınca devreye dozerler girdi. Dozerlerin dağıttığı yanan saman balyalarına itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale etti. Alevler, 9 saatte tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam eden yangının bilançosu da ağır oldu. Çiftlikteki büyükbaş hayvanları yiyeceği olan 600 ton saman küle dönerken, zararın 480 bin lira olduğu belirtildi.Jandarmanın soruşturması sürerken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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