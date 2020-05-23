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Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
23.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:59

Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

 

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticileri arasında her evden bir kişiye 'Covid-19' testi yapmaya başladı. Kentte 3 günde 5 bin kişiye test yapılacak. Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde, 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 

RİZE'YE GELMEK İSTEYENLERİN SAYISI 36 BİNİ AŞTIÇay üreticileri de İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı. İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı. Rize'ye gelmek için başvuranların sayısı ise 36 bine ulaştı. Bunlardan 12 bin dolayında üretici kente gelirken diğer üreticilerinde önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

'COVID-19 TESTİ YAPILIYOR'Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılarak Rize'ye gelen çay üreticileri evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.  İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan 110 kişilik ekip karantinadaki çay üreticilerine Covid-19 testi yapmaya başladı. Köy ve mahalleleri gezen ekipler, cami hoparlörlerinden anonslar yaptırarak il dışından gelenlerin arasında her evden bir kişiyi belirlenen açık alan ya da cami altlarına çağırıyor. Burada test yapılanlar, yeniden evlerine gönderiliyor. Testi negatif çıkan üretici evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evin diğer halkı ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarlası arasında başka bir alanda bulunamayacak. 14 günün sonunda karantina süreleri biten üreticiler normal yaşamlarına dönebilecek. 3'erli grup halinde dolaşan ekipler, 3 günde 5 bin kişiye test yapacak.

ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUNTest yaptıran çay üreticisi Mehmet Naci Yılmaz "Uygulamayı çok iyi buldum. Ben geleli 8 gün oldu. Hasta olsaydım belli ederdi kendini" dedi. Turgay Mercan da "20 Mayıs'ta geldim. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Fakat bunu buraya gelmeden İstanbul'da yapsalardı daha iyi olurdu. Kimse hasta olup olmadığını bilmiyor. Bu uygulama İstanbul'da yapılsaydı daha güzel olurdu. Ben zaten 2 aydır evden dışarı çıkmıyordumö diye konuştu. Hikmet Kanbur ise "Bunlar güzel şeyler. Milletin sağlığı sıhhati için bu uyg

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık Personelinden detay-İl dışından gelen vatandaşlardan detay-Cami  anonsu-Vatandaşlardan numune alınması-Vatandaş Röp.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE RİZE/DHA

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Roman vekiller, dar gelirli ailelere yardım dağıtımına katıldı İZMİR'in Roman kökenli milletvekilleri AK Parti'li Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu, Kızılay'ın dar gelirli ailelere ulaştırdığı yardım paketi dağıtımına katılıp, destek verdi.Türk Kızılayı İzmir Şubesi ve Urla Temsilciliği iş birliğiyle Urla'nın Sıra Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlara gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtıldı. Kızılay'ın gerçekleştirdiği dağıtıma; İzmir milletvekilleri AK Parti'li Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu ile Urla Kaymakamı Önder Can, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ve Türk Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık katıldı. 110 aileye gıda kolisi ve hijyen paketleri ulaştırılırken; dağıtımda vatandaşlar, milletvekilleri Purçu ve Bekle ile Kaymakam Can'a istek ve taleplerini iletti.

Kızılay Şube Başkanı Baykalmış, çalışmaya destek veren milletvekillerine teşekkür ederek, "Onlar aynı zamanda tabi Roman kardeşlerimizi TBMM'de temsil ediyorlar. Kızılay'ın saha faaliyetlerinde de bizleri yalnız bırakmıyorlar. Gerek destek noktasında gerekse ihtiyaç sahibi insanlara ulaşma noktasında onlar da bir köprü vazifesi görüyor. Her iki partinin de çok değerli vekillerini ağırlamaktan da mutluyuz" dedi.

VEKİLLERDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJIMilletvekili Bekle, "Nerede bir yardıma ihtiyacı olan varsa, millet olarak oradayız. Dünyaya da bu mesajı vermişizdir. Türk Kızılay'ı dünyada yaptığı tüm çalışmalarla bu milletin vicdanına sınır koyulmayacağını her zaman göstermiştir. Bugün Özcan vekilime de çok teşekkür ediyorum. Mahallemizdeyiz. İnsanlarımızlayız. Bugünlerde bu mübarek günlerde bir arada olmanın mutluluğunu bize yaşattınız, ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Milletvekili Özcan Purçu ise, "Bu süreçler siyasetin üstü süreçlerdir bence. Çünkü ülkenin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır. Seçimler bittiğinde, o süreç seçim süreci biter. AK Parti'li olabilir, CHP'li olabilir. MHP'li olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olmuş kişiler parti gözetmeksizin, ülkesi için, halkı için yardım etmek zorunda. Türk Kızılay İzmir Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kızılayın yardım çalışmasıRoman kökenli milletvekilleri AK Parti Cemal Bekle ve CHP'li Milletvekili Özcan Purçu yardım dağıtırkenMilletvekilleri konuşmaKızılay Şube Başkanı konuşmaGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Kumar oynarken yakalandılar, 57 bin lira para cezası uygulandı MERSİN'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 57 bin lira idari para cezası uygulandı.Jandarma ekipleri, Yapıntı Mahallesi'nde zeytinlik bahçesi içerisindeki bir evde K.G. ve M.S.İ.'nin kumar oynattığı ve akşam kumar oynamak için toplanılacağı bilgisine ulaştı. Adrese gece 23.00 sularında yapılan baskında, M.A.S., A.Y., O.S., S.İ., M.P., S.Ç., İ.K., A.V., K.Ç., B.Y. ve E.E., suçüstü yakalandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan M.S. İ. olay yerinde yakalanırken, diğer suç ortağı şüpheli K.G.'nin ise arandığı bildirildi.

Operasyon sırasında masada bulunan iskambil kağıtları, okey taşları, yaz-boz kağıtları ile 2 bin 365 lira paraya el konuldu. Yakalanan 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 34'üncü maddesi gereği kişi başı bin 225 liradan toplam 15 bin 925 lira; sosyal mesafe ihlalinden, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi gereği 3 bin 150'şer liradan toplam 40 bin 950 lira, kapalı alanda sigara içen 1 kişiye 187 lira olmak üzere toplamda 57 bin 62 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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