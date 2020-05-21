DHA YURT BÜLTENİ - 8 Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralıŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan yolcu minibüsü

- Minibüste inceleme yapan ekipler

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Çanakkale'de 4 günlük kısıtlamada deniz ulaşımına düzenleme

ÇANAKKALE'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Çanakkale Boğazı ile Adalar ve Güney Marmara hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., feribot seferleri için düzenleme yaptı.Çanakkale Boğazı ile Adalar ve Güney Marmara hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribot seferlerinde düzenleme yapıldı. Firmadan yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan, Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanacak 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi' doğrultusunda seferlerimizde düzenlemeye gidilmiştir" denildi. Buna göre, 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasındaki 4 gün boyunca, Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 08.00 ve 17.30'da, Eceabat'tan 09.30 ve 18.30'da sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer olacak. Çanakkale-Kilitbahir hattında sefer yapılmayacak. Lapseki-Gelibolu hattında ise nakliye araçlarının yoğunluk durumuna göre sefer düzenlenecek. Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara (Erdek, Avşa, Balıklı, Marmara ve Ekinlik) Adalar hattında sefer gerçekleştirilmeyecek. Acil durumlara karşı iskelelerde hazır feribotlar bekletilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Feribot iskelesi ve feribottan görüntü.

-Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribottan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

TEKİRDAĞ'da motosikletine yüklediği varil ile otoyolda seyreden bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi. Motosiklet üzerinde bulunan ikinci kişi ayakta durarak varili düşmemesi için güçlükle tutmaya çalışırken, zor anlar yaşadığı görüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu üzerinde bir iki kişinin bulunduğu motosiklette varil taşınması cep telefonu ile görüntülendi. İstanbul yönüne giden motosikleti kullanan kişi ile arkasında ayakta bulunan kişi arasında bir varil ile yolculuk ettikleri görüldü. Motosikletin arkasında ayakta duran kişi varili güçlükle tutarken, araç trafikte uzun süre seyretti. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, "Görüyorsunuz bizim Türkiye'deki güvenlik tedbirlerine bakın. Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için yaptıkları işe bak" diye tepki gösterdi.

Motosiklet, otoyolda hızla seyrederek gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otoyolda seyir eden motosiklet

-Motosikletin üzerindeki varil ve varili düşmesin diye tutan ikinci kişi

-Cep telefonu ile görüntüleyen kişinin konuşmaları

-Motosikletin gitmesi

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Ordu sahili, kemençe sesleriyle şenlendi

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kemençesiyle Karadeniz Türküleri'ne hayat veren sokak sanatçısı Habib Alev (40), hem geçimini sağlıyor hem de sahilde yürüyüş yapan vatandaşları eğlendiriyor.

Elinde kemençesiyle şehir şehir dolaşarak geçimini sağlayan sokak sanatçısı Habib Alev'in, son durağı Ünye sahili oldu. Vatandaşlara adeta açık hava konseri veren Alev'in kemençesinden çıkan ezgiler, iftardan sonra yürüyüş yapan Ordululara da moral oldu. Samsunlu olan ve 2009 yılından beri sokaklarda müzik yaparak geçimini sağlayan Alev, bugüne kadar 6 şehre giderek, sokaklarda sahne aldı.

'MÜZİSYENLERE KOLAYLIK SAĞLANSIN'

1995 yılında bağlama çalarak müzik hayatına atıldığını anlatan Alev, "2009 yılında ise kemençe öğrendim. O günden beri geçimimi sokaklarda müzik yaparak sağlıyorum. Daha çok Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlere günü birlik gidiyorum. Samsun ve Ordu başta olmak üzere Muğla, Ankara, İstanbul, Yozgat gibi şehirlere de gittim. Daha çok Karadeniz müzikleri seslendiriyorum. Çalıp söyleyebildiğim ve sokağa gidebileceğini hissettiğim müzikleri çalıp söylüyorum. Zaman zaman zabıtalar müzik yapmama engel oluyor. Buradan devlet büyüklerimize de seslenmek istiyorum: Sokak müzisyenlerine kolaylık sağlanmasını talep ediyorum. Sadece müzik yapıyoruz ve şarkı söylüyoruzö dedi.

Kaynak: DHA