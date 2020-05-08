DHA YURT BÜLTENİ - 8

çıkışlarda trafik sakinİçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'da haftanın son günü, kentin giriş ve çıkışlarında trafiğin sakin olduğu görüldü.

çıkışlarda trafik sakin

İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'da haftanın son günü, kentin giriş ve çıkışlarında trafiğin sakin olduğu görüldü. Kent girişlerinde kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, durdurulan araçtaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçülüyor.

Türkiye'de şehirler arası seyahat yasağının kalktığı 7 büyükşehirden Antalya, hafta sonuna sakin giriyor. Kent girişlerinde kurulan trafik kontrol noktalarında trafikte yoğunluğa rastlanmıyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçlar, jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Her sürücünün ateşi sağlık görevlilerince ölçülüyor. Jandarmaya bağlı narkotik köpekleri de uyuşturucu madde sevkiyatına karşın özellikle ağır tonajlı araçlarda arama yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------Uygulama noktasındaki polis ve jandarma detayAraçlarıyla gelenler detayAteş ölçümü detayPolis ve jandarma köpekleri detayDHA Antalya Muhabiri Süleyman Ekin anonsTrafik noktası detayJandarma ve polis köpeklerinin tırı incelemesi detayGenel detaylar

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bartın'a kaçak girmek isteyenleri önlemek için jandarma görevde

BARTIN'da, karayolu dışında kente girenleri önlemek için jandarma ekipleri kentin sınırlarında bulunan tarla ve ormanlarda görev yapmaya başladı. Yakalanan 2 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

Vaka sayılarında düşme gözlemlenen Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler sıkı sıkıya yerine getiriliyor. Bartın Valiliği'nce, Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesi istenirken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan denetimlerde kente tali yollar ve köy yollarını kullanarak gelen, sahte belge düzenleyen ve izinsiz olarak gelenler Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Valilik ayrıca, "İlimize seyahat kısıtlamasına tabi iller başta olmak üzere tüm illerden karayolu haricinde girişleri önlemeye yönelik olarak, sınır hattında karayolu dışında kalan tarla, ağaçlık, tepelik alanlarda 24 saat esasına göre gizli noktalarda gözetleme ve kontrol faaliyeti şeklinde görev icrasına başlanmıştır. diye açıklamalarda bulundu.Valiliğin kararı sonrasında jandarma ekipleri Bartın il sınırlarında bulunan tarla ve arazilerde devriyeye başladı. Jandarma ekipleri Bartın il sınırında bulunan Büyükkızılkum köyü kırsalı ile Zonguldak Çaycuma Yeşilköy sınırlarında bulunan tarlalarda ve geçiş noktalarında devriye atarak, önlemleri sıklaştırdı. Jandarma ekipleri, 2 gün içerisinde kente girmek isteyen 2 kişiyi arazide yakalayarak, 14 günlük karantina için yurda yerleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Muhabir anons-Jandarma dağlık alanda denetim-Jandarma patika yollarda gözlem yapması-Jandarma ağaçlık alana bakması-Detay görüntüler-Kapalı olan yolda jandarma denetimi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Bodrum'da aç kalan domuz yavruları ile ilçe merkezine indi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu yavruları ile ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Bodrum'da aç ve susuz kalan yaban domuzları sürü halinde ilçe merkezine inmeye başladı. Yeniköy Mahallesi'nde, dün gece görüntülenen yaban domuzu bir süre çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Domuzu yiyecek ararken gören mahalle sakinleri yetişkin domuza bayat ekmek attı. Ekmekleri yiyen domuz daha sonra bölgeden ayrıldı. Kısa bir süre sonra mahalleye tekrar gelen yetişkin domuzun yanında yavrularını da getirdiği görüldü. Domuzlara tekrar ekmek atan vatandaşlar, domuz yavrularına da yiyecek verdi. Domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metehan Dakın ise son zamanlarda bölgede sıklıkla domuz gördüğünü ve sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atılan ekmekleri yiyen yetişkin yaban domuzunun görüntüsüAralarında yavrularında bulunduğu domuz sürüsünün indikleri ilçe merkezinde atılan yiyeceklerle karınlarını doyurmalarından görüntü

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Anneler Günü'nü kutladı

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesi, son iş gününde, anne ve anne adayı belediye çalışanlarının gününü kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanlara çiçek hediye etti. Başkan Uysal, koronavirüs salgını nedeniyle doyasıya sarılamadan geçecek Anneler Günü öncesinde anne ve anne adayı belediye çalışanlarının günün kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanları çiçeklerle karşıladığı ve "Anneler Gününüz kutlu olsun" diyerek çiçek hediye etti. Başkan salgın dolayısıyla bu yıl her kutlamanın biraz buruk yaşandığını belirtirken "Bu Pazar, annelerimize sarılamayacağız, belki seslerini sadece telefondan duyacağız. Bir sonraki Anneler Günü'nde onlara daha sıkı sarılacağız. Şimdilik bunu yapmak durumundayız" dedi.Muratpaşa Belediyesi, bu çerçevede "Yine sarılacağız annem" sloganıyla bir billboard çalışması da gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DURUMU: ---------------Başkan Uysal'ın anneler günü ile ilgili kutlama yazısından görüntüSaksı çiçeklerinden genel görüntüUysal'ın bayan belediye çalışanlarına çiçek verirken

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Üreticiden alınan çiçekler annelere hediye edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticisine destek olacak. Üreticileri serada ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, çiçeklerin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıp, Anneler Günü'nde annelere hediye edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticilerine destek olacaklarını açıkladı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin ile birlikte çiçek üreticilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üreticinin durumunu yerinde gördü. ANNELERE HEDİYE EDECEĞİZSeraları gezen Başkan Böcek, "Zorlu süreci hep birlikte atlatacağız demiştik. Bugün de üretici arkadaşlarla beraberiz. Salgın nedeniyle hem iç piyasada hem ihracatta sıkıntılar yaşıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz bunu değerlendirmek üzere birlik ve oda başkanlarımız ile üreticilerimizi ziyaret ettik" dedi. Bu süreçten zarar gören ve sıkıntı yaşayan üreticilere Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Üreticiden çiçeklerini alıp, Pazar günü Anneler Günü'nde annelerimize hediye edeceğiz. Hem annelerimizi sevindirip, gönüllerini alacağız, hem de üreticimize destek olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------

- Böcek çiçek seralarında bilgi alırkenSeradaki çiçeklerden görüntüRÖP1: Başkan Böcek ile röportajBaşkan Böcek, çiçeklerle poz verirken

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Minik Irmak'a polislerden sürpriz doğum günü VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce annesini kaybeden 3 yaşındaki minik Irmak'ın doğum günü pastası, polisler tarafından getirildi. Baba Yunus Göral, ailesi ile birlikte büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. İlçenin Van Yolu Caddesi'nde yaşayan Sıla Göral (15), 155'i arayarak, 3 yaşındaki kardeşi Irmak'a sürpriz yapmak istediğini, ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri seferber oldu. Doğum günü pastasını alıp, süsleyen polisler, Göral ailesinin evine gelerek sürpriz yaptı. Sıla, kardeşi Irmak ve ailesi büyük mutluluk yaşarken, 4 çocuk babası Yunus Göral, gelen polis ekiplerine teşekkür etti. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Göral, "Polis arkadaşlarımızı yaşından dolayı dışarı çıkamayan ortanca kızım Sıla aramış. Onlar da kırmamışlar. Görevli polis kardeşlerimizin ellerinde pasta karşımızda görünce çok şaşırdık. Bizim için gerçekten büyük sürpriz oldu. Beyin kanaması nedeniyle 3 ay önce eşimi kaybettim. Bizim için biraz buruk bir kutlama oldu. Ben ve çocuklarımı yalnız bırakmayan, bizimle doğum günü kutlamasına katılan polislerimize çok teşekkür ediyorum" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polislerin pasta eve getirmeleri-Polislerin pastadaki mumları ırmak ile söndürmeleri-Evde kutlama-Yunus Göral'ın konuşması-Genel Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

====================================== Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

UKRAYNA'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 323 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından evlerine uğurlandı.

Ukrayna'dan 24 Nisan günü uçakla Sivas'a getirilen, 323 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü. 323 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2 yurda yerleştirildi. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontollerinin ardından otobüslerle yaşadıkları illere uğurlandı.

Kaynak: DHA