DHA YURT BÜLTENİ - 8

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktıESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) 48 gün tutuklu kalmalarının ardından tahliye edildi.

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

ESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) 48 gün tutuklu kalmalarının ardından tahliye edildi. Tepkilere neden olan tahliye sonrası mağdur kızın babasının itirazı üzerine Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tahliye kararı' kaldırılarak yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerine evlerinde gözaltına alınan 2 sanıkta tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de oturan anne Ö.A., 2019 yılı Eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak sevgilisi H.H.K. ile buluşmak için bir apart daireye gitti. Çocuklarını başka bir odaya götüren Ö.A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını sevgilisi olan H.H.K.'nın isteği üzerine yanına getirerek 'yapmak zorundasın' diyerek cinsel ilişkiye zorladı ve kendisi ile kızının kıyafetlerini çıkardı. H.H.K da iddiaya göre bu sırada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız bir süre sonra odayı terk ederek ayrıldı. Anne Ö.A., daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını sevgilisine gönderdi.

Küçük kızın okulundaki rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K geçen 6 Mart'ta Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturmasını tamamlayıp 13 Mart 2020 tarihinde Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne anne A.Ö. ve sevgilisi H.H.K. hakkında dava açtı. İddianamede iki sanık için 'çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına ilişkinde 2 kez yarı oranda ceza arttırımı talep edildi.2 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDISavcılık iddianamesinde sanıklardan anne Ö.A., suçunu itiraf ederek, evli olduğu halde sevgilisi olan H.H.K. ile 1.5 yıldır görüştüğünü söyledi. Anne Ö.A. ifadesinde, "Görüşmelerin birinde 3 çocuğumu da yanıma alarak buluşmaya gittim. H.H.K ile cinsel ilişkiye girdim. Sonra sevgilim 14 yaşındaki kızımı beğendiğini onunla birlikte olmak istediğini, onu da çağırmamı istedi. Yan odada olan kızımı çağırdım, korkması üzerine kıyafetlerimizi çıkardım. Kızım itiraz etti, sevgilim kızımı öptü ve dokundu. Bu sırada kızım istemediğinizi söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Bu olaydan sonra sevgilim, kızımın çıplak fotoğraflarını istedi, çekerek gönderdim. Bu olaydan dolayı çok pişmanımö dedi. Sanık H.H.K. ise iddiaları kabul etmeyerek, Ö.A.'nın kendisini kıskanması nedeniyle iftira atmış olabileceğini öne sürdü.TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE 'TAHLİYE' KARARI ÇIKTIEskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, geçen 6 Mart günü tutuklanan sanıklar Ö.A. ve H.H.K.'nın aylık tutukluluk incelemesini 22 Nisan'da yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan sanıkların 'üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süreyi' göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası tahliye kararına itiraz etti. Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, babanın itiraz etme hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Mağdur kızın babası bu kez de 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaparak sanıklara verilen tahliye kararına itirazda bulundu.ÜST MAHKEMEDE KARAR DEĞİŞTİEskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının 'katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması' nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti. 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği 'itiraz hakkı yoktur' kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanıkların mağdura ve tanıklara baskı yapma, delillere etki etme ihtimallerinin olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçen süresi (48 gün), bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı ve tutuklamanın ölçüsüz olmayacağı, atılı suçun katalog suçlarından olması dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildiö denildi.İKİSİ DE TUTUKLANDIEskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) hakkında Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen tutuklama kararı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Sanıklar Ö.A. ve H.H.K. evlerinde gözaltına alındı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 sanık yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.'nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.BABA, BOŞANMA DAVASI AÇTIÖte yandan yaşanan olayların ardından anne Ö.A.'nın eşi ve mağdur kızın babası Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkeme babanın talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM: -Anne Ö.A.'nın hastaneye getirilmesi-Sağlık kontrolüne götürülmesi-Hastane acil servisi-Anne Ö.A.'nın hastane çıkışı-Polisin aracına binmesi-Annenin adliyeye girişi-Annenin sevgilisi olan H.H.K.'nın görüntüsü-Eskişehir Adliyesi-Adalet Sarayı yazısı-Adliye dışından detaylar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

========================

Seyahat kısıtlaması sona eren Erzurum'a giriş çıkışlarda hareketlilik

ERZURUM'da şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kentin giriş çıkışlarında araç hareketliliği yaşandı. Polis ekipleri, kısıtlama döneminde uyguladığı tedbirleri, uygulamaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar kısıtlandı, seyahat etmek isteyenlere ise seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklama ile bu illerden 7'sinde kısıtlama kaldırıldı.Bu illerden Erzurum'a, gece yarısından sonra giriş çıkışlar başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'ni batı illerine ve Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde araç yoğunluğu yaşandı. Kente giriş çıkış noktalarında polis ekipleri uygulamayı sürdürüyor. Polisler, durdurulan araçlardakilerin kimlik kontrolünü yapıp, ateşlerini ölçerek nereye gittiklerini soruyor. Seyahat kısıtlaması olmayan illere gidecek olan vatandaşların geçişine izin verilirken, kısıtlama olan kentlere seyir halinde olanların da izin belgelerine bakılıyor.Bu arada, Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki sessizlik halen devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali-Terminalin içinden detay-Durakta bekleyen vatandaşlar-Polislerin uygulama noktasındaki denetimleri-Hümeyra Pardeli'nin anonsu-Vatandaşlarla röp.-Polislerin ateş ölçmesi

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM

=========================

Kocaeli'de işçilerin koronavirüs testi, Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak SANAYİ kenti Kocaeli'de, işçilerin koronavirüs testleri, Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak. Merkezde şu ana kadar 5 bin işçiye test yapılırken, 28 kişinin test sonucu pozitif çıktı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işbirliğiyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezi tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Adil Mardinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Hasan Aslan katıldı. Geçen hafta açılan Covid-19 Tanı Merkezi'ne, fabrikalarda çalışan işçilerden alınan örnekler getiriliyor. Yapılan testlerin sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletiliyor. Tanısı pozitif çıkan işçiler tedaviye alınıyor.'5 BİN TESTİN 28'İ POZİTİF ÇIKTI'Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Adil Mardinoğlu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Covid döneminde test sayılarının arttırılması sorundu. 1,5 ay önce bakanımızın öncülüğünde tanı merkezlerini kurmaya başladık. 9 merkez kurduk. 35-40 bin test yapılabiliyor bu merkezlerde. 200 biyolog işe alındı ve eğitildi. Bu merkezlerde çalışıyorlar. Gebze Teknik Üniversitesi'ni seçmemizin en önemli nedenlerinden biri de yeni bir merkez kuruluyor ve güvenli yapılması gerekiyor. Personelin eğitimi için akademik desteğe de ihtiyaç var. Hedefimiz günde 5 bin testti. Günlük 10 bin teste kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sadece pilot uygulama. Fabrikalarda çalışanların nasıl reaksiyon verdiğini, pozitif çıkanların nasıl tedavi edildiği anlamında bir test merkezi olacak. Diğer illerde de uygulamalar yapacağız. Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarında yaklaşık 5 bin test yapıldı. 28 test pozitif çıktı. Hiçbir semptom yoktu. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdik. Tedavileri başlandı. İlgili testler yapılmaya başlandı" dedi.'ERKEN TANI KONMASI SÜRECİ HIZLANDIRIYOR'Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Mardinoğlu, "10 farklı mobil ekip var. Fabrikalarda, bölüm bölüm örnekler alınıyor. Paralelinde de sonuçlar İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriliyor. 12 saat içerisinde, en geç 24 saat içerisinde cevap veriyoruz testle ilgili. Pozitif çıkanların 4-5 gün sonra yakın çevresini tekrar test edeceğiz. Bu tanı merkezleri uzun soluklu bir süreç. Maliyetin birinci basamağı örneklerin toplanması, ikincisi ise örneğin analiz edilmesi. Bu maliyetleri kendi bütçemizden karşılıyoruz, talep etmeyeceğiz. Örnek toplanması konusunda özel bir firmayla anlaşıldı. O firma örnekleri topluyor. İş verenler o firmaya hizmet ödeyecekler" diye konuştu.200 BİN ÇALIŞANGTÜ içerisinde tüm alt yapı ve personel ihtiyacının ayarlanarak tanı merkezinin açıldığını belirten Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Hasan Aslan da "Tanı merkezi Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı girişimiyle başlatıldı. Buranın en uygun mekan olduğuna karar verildi. Bizde tüm alt yapıyı ve insan kaynağını temin ederek açtık. Amacımız Kocaeli bölgesindeki çalışan arkadaşlarımızın taramasını yapabilmek. Yaklaşık 200 bin çalışan mevcut Kocaeli bölgesinde. Üniversite sanayi işbirliğiyle ilgili çok iyi bir örnek oldu. Tanı merkezi çok önemli tedavi ve tanıya yönelik çalışmalar yapılmakta" dedi.İŞÇİLERİN SAĞLIĞIKocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise kurulan ekiplerin fabrikalardan numuneleri toplayarak, tanı merkezine ulaştırdıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Sanayicilerle yaptığımız toplantılarda işçilerimizin sağlığı açısından kritik kararlar almamız gerekiyordu. Mart ayı ortasından bu yana yüzde 30 civarındaki fabrikamız çalışmıyordu. Yeni yeni çalışmaya başladılar. Tedarik ettikleri ara malların gelmemesi, pozitif vakaların görülmesinden dolayı sıkıntılar vardı. Bir adım atmış olduk burada hem insanımız zarar görmesin hem de üretim aksamaması için çalışma yapıyoruz. Ben test yaptırsam bin TL tutar ama burada fabrika çalışanlarının sadece kişi başı 30 TL alınacak. Biz sanayiciden talep topluyoruz. Bugün 2 bin 200 test planlıyoruz. Tamamen taleple ilgili bir şey. Büyük ekibimiz Gebze bölgesinde. 3 kişiden oluşan ekipler numuneleri fabrikalardan alıyor. İzmit ekibimiz de test almaya başladı. Kocaeli pilot il seçildi. Tuzla ve başka yerlerden de talep var. Önce Kocaeli'ni yapacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantı salonundan konuşmalar-Test merkezi-Anons

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli)

=========================

Tire, çekirgelerden temizleniyor İZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle mücadele kapsamında teknik elemanlar gözetiminde ilaçlama yapıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti. Tire Akarca Ovası'nda popülasyonu artan yerel çekirgeler çiftçinin mahsullerini talan etti. Çiftçiler durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbarın ardından inceleme başlatıldı. Çekirgeler tarafından istila edildiği belirlenen alan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde ilaçlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç desteği ile başlatılan mücadele kapsamında, köylülerin de yardımı ile sırt pülverizatörü ve tarla pülverizatörleri ile 8 traktörle ilaçlama yapıldı. 'İŞÇİLER TARAFINDAN GETİRİLMEDİ'Mücadelenin başladığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, söz konusu çekirgenin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtip yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimiz Tire İlçesi Işıklar Köyü ile Yenioba köylerinin ortak merası olan Akarca Bölgesi'nde tespit edilen çekirge zararlısına karşı 05.05.2020 tarihinde İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanları ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında Bitki Koruma ürünü temin edilerek kimyasal mücadele başlatılmıştır. Konu Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Son günlerde basında yer alan haberlerde söz konusu çekirgenin Suriye'den gelen işçiler tarafından bu gölgeye getirdiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgede tespit edilen tür yeşil çekirgedir. Bölgemizde zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli çekirge türlerindendir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Akarca Ovası çekirgelerden temizlenirken çekilerek bize gönderilmiş görüntü

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: İZMİR,

==========================

İçtiği kolonyadan öldü SİVAS'ta, kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya giren Adnan Kılıç (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Adnan Kılıç'ın rahatsızlandığını gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Kolonya içtiği belirlenen Kılıç, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Komaya giren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Adnan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastaneden görüntü-Cenazenin çıkarılması-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS

=========================

Karantinadaki gurbetçiler, mehteranla coştu

HOLLANDA'dan getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli'deki yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi hazırlandı. Sürpriz karşısında sevinç yaşayan vatandaşlar, odalarından Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti.Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'dan 22 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 349 Türk vatandaşı için özel bir sürpriz hazırladı. Gurbetçilerin gözetim altında tutulduğu Bağbaşı Mahallesi'ndeki yurt önünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösteri yapıldı. Çalınan marşlarla birlikte karantina altındaki vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Pencerelerinden mehter takımını selamlayan gurbetçiler, yurt bahçesinde kendileri için hazırlanan konseri izledi. Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik eden vatandaşlar için Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oynayarak gösteriye renk kattı.KARANTİNA SÜRESİ 6 MAYIS'TA DOLACAKBüyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Mehter marşı, Fetih marşı, Estergon Kalesi gibi pek çok marşın çalındığı etkinlik, "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı ile sonlandırıldı. Kaldıkları odanın pencerelerinden mehteran konserine alkış ve Türk bayraklarıyla eşlik eden gurbetçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve mehter takımına teşekkür etti. 349 Türk vatandaşının gözetim süresinin 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü dolacağı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını, Türk devletinin her türlü imkanıyla dünyanın en ücra köşesindeki vatandaşına dahi ulaşarak yalnız bırakmadığını vurguladı. Hollanda'dan getirilerek gözlem altında tutulan 349 vatandaşı, Denizli'de ağırladıklarını kaydeden Zolan, "Türkiye, bu süreçte dünyanın neresinde olursa olsun, her vatandaşına kucak açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gözetim altında tutulan çok kıymetli misafirlerimiz için özel bir program hazırladık. Mehteran ve halk oyunları topluluğumuzla misafirlerimiz farklı bir gün yaşadılar. İnşallah vatandaşlarımızı en kısa sürede sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlarız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMehter ekibinin marşlarını çalmasıYurttan görüntüKarantinadaki vatandaşların bayrak sallamasıHalk oyunları ekibinin gösteri yapması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==========================

Şırnak'ta, 56 bin aileye 1000'er lira dağıtıldı

ŞIRNAK'ta 56 bin aileye 1000'er lira nakit yardımı yapılırken, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 44 bin gıda paketi dağıtımı da sürüyor. Şırnak'ta koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen ailelere destek çalışmaları sürüyor. Ekonomik istikrar destek paketi kapsamında Şırnak Valiliği'nce belirlenen 56 bin aileye 1000'er lira olmak üzere 56 milyon lira destek sağlandı. Valilik, belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan 44 bin yardım paketi ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, daha önce 32 bin yardım paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade ederek, bugün ise 12 bin paketin daha dağıtılacağını söyledi. Vatandaşların talebini beklemeden destek çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Pehlivan, "Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bugüne kadar 32 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca 12 bin kolinin dağıtım çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla biz 44 bin ailemize gıda kolisi ulaştırmış olduk. Bunların bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'mızın Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları'na aktarmış olduğu destek ile almış olduk. Belediyelerimizin tedarik ettiği gıda kolileri oldu. Şırnak Belediyesi 8 ton eti, ramazan ayı boyunca dağıtacak. Bunun yanında da hayırsever vatandaşlarımız 12 bin koli yardımda bulundu. Şırnak ilimiz, ülkemizdeki bütün illerde olduğu gibi vefasını gösteriyor" dedi.'56 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Vali Pehlivan, ekonomik istikrar destek paketi kapsamında kentte 56 bin kişiye 1000'er lira destek sağladıklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı ekonomik istikrar destek paketi vardı. Bu kapsamda 56 bin hanemize hane başı 1000'er TL olmak üzere 56 milyon TL yardım ulaştırıldı. Bu 56 milyon TL Vefa Sosyal Destek gruplarımız tarafından vatandaşlarımıza evlerinde ulaştırıldı. Sadece merkezi noktalara değil, en ücra köylerimize mezralarımıza ulaştırıldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA