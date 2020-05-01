DHA YURT BÜLTENİ - 8
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DHA YURT BÜLTENİ - 8

DHA YURT BÜLTENİ - 8
01.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:51

1 Mayıs'ta görev başındaydılarKORONAVİRÜS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, bazı meslek grubunda çalışanlar görev başında geçirdi.

1 Mayıs'ta görev başındaydılar

KORONAVİRÜS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, bazı meslek grubunda çalışanlar görev başında geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Denizli'de kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz yıllarda kutlamaların yapıldığı kentte sessizlik hakim oldu. Bazı meslek grupları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü görev başında geçirdi. Fırın, market, büfe çalışanları, belediyelerin temizlik personelleri, sağlık personelleri, polis ve itfaiyeciler, Emek ve Dayanışma Günü'nde mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Tayyar Deniz, 1 Mayıs'ta görevinin başında olduğunu belirtip, "Biz, işimize devam ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Temizlik bizim görevimiz. Parkları, bahçeleri ve ara sokakları temizledim. Çöpleri topladım" dedi.  Unlu mamul satışı yapan bir pastanede yufka açan Eşe Demirler de, "Bugün 1 Mayıs ama biz çalışıyoruz. Yufka açıyorum. Börekler yapıyorum. Siparişleri yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyorum" diye konuştu. 

Bir fırında ekmek ustası olarak çalışan Rafet Çoban ise, herkesin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp, "1 Mayıs biz işçiler için özel bir gün ama biz çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması var. Herkes evinde ancak bizim ekmekleri üretmemiz gerekiyor. Toplumun ihtiyacını karşılamak durumundayız. Gururluyuz, işimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Boş cadde ve sokaklardan görüntüTemizlik işçisi Tayyar Deniz'in görüntüTayyar Deniz ile röp. Yufka açan Eşe Demirler'den görüntüEşe Demirler ile röp.Ekmek ustası Rafet Çoban ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ  

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Pancar toplamaya giden karı koca devrilen traktörün altında kalarak yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Haşim Çayır (39) ile eşi Gülendam Çayır (36) yaralandı. Traktörün altında sıkışan Haşim Çayır, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bölük köyünde yaşayan Haşim ve Gülendam Çayır çifti, sabah saatlerinde pancar toplamak amacıyla tarlaya gitmek için traktörle yola çıktı. Haşim Çayır yönetimindeki traktör, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede engebeli arazide kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada Gülendam Çayır oturduğu yerden fırlarken, eşi Haşim Çayır ise traktörün altında kaldı. Yaralı çiftin yardımına, bölgedeki tarlalarda pancar toplayan köylüler koştu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gülendam Çayır, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler eşi Haşim Çayır'ın kurtarılması için çalışma başlattı. Çayır'ı çıkarılamayınca, iş makinesi çağırdı. İş makinesinin kaldırdığı traktörün altından yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan Haşim Çayır da eşinin götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden detaylar-Devrilen traktör-Vatandaşların Hatlarla devrilen traktörün tutması-İş makinelerin yardımıyla traktörün çıkartılması-Vatandaşlardan detaylar-İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerin müdahalelerinden detaylar-Traktörü sürücünün çıkarılması-Sedye üzerinden ambulansa taşınması-Çevreden detaylar-Genel ve  detaylarYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti. Çiftçilerden bazıları evlerinin önlerindeki bahçelere sebze ekerken, bazıları fındık bahçelerinde temizlik yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam ediyor. Çiftçiler, tarlada sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak çalıştı. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'nde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü, çalışarak geçirdi. Bazıları tarlasında sebze ekerken, bazıları ise yaklaşan fındık hasadı öncesinde fındık bahçelerinde temizlik yaptı.'EVİMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ'Bahçesindeki ürünleri toplayan ve kıvırcık fidesi diken Ümmühan Korkmaz (56), "Koronavirüs salgını var diye evden çıkmıyoruz. Ürünlerimizi kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Bu nedenle evimin önünde pancar, fasulye, kıvırcık gibi ürünler üretiyorum. Hem evimin hem de hayvanlarımın ihtiyaçlarını görüyorum. Şu anda lahanaların dibini kabarttım. Kıvırcık fidesi söktüm. Onların dikimini yapacağım. Bugün hava yağmurlu. Yağmurlu havada tutuyor kıvırcık fidesi. Yağmurlu olmadığı zamanda kuruyorö dedi.'TARLAMIZDA ÇALIŞIYORUZ'Sebzelerin dikim zamanı olduğunu belirten Halit Korkmaz da, "Burası evimizin avlusu. Şu an sebzelerin dikim zamanı. Hava yağmurlu olduğunda biraz daha verim artıyor. Sebzeler daha iyi oluyor. Biz de yağmuru da fırsat bilerek sebzelerin dibini kazıp dikim yapıyoruz. Şu anda fasulye çangallarını, mısırlarımızı ve bezelyelerimizin dikimini yapıyoruz. Karadeniz Bölgesi hep organik. Her şey yetişiyor burada, doğal ürünler. Burada kendimiz yetiştirip, kendimiz yiyoruz ve doğal olarak besleniyoruzö diye konuştu.'VAKTİMİZİ TARLADA GEÇİRİYORUZ'Bahtiyar Şaşmaz ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle vaktini tarlasında geçirdiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evimizin önündeki bahçede çalışıyoruz. Tarlada, domates, patlıcan, salatalık gibi sebzelerin dikimini yaptık. Vakitlerimizi bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bizim asıl ürünlerimiz fındık. Ben öyle çok fazla ekin falan ekemiyorum. Ancak ihtiyacımı alıyorumö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Üreticilerin bahçelerde çalışma görüntüsü-Fasulye çangalı dikim görüntüsü-Kıvırcık dikimi görüntüsü-Fındık bahçesi temizleme görüntüsü-Üretici röportajları

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Konya'da sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunluğu

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Marketler önünde hamur, tatlı ve şerbet türü gıdaların ise hijyen kurallarına uyulmadan satılması dikkat çekti. 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 3 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Konya'da kent genelinde yasağa uyuldu.  Sadece yasaktan muaf olanlar ile market ve manavların saat 14.00'e kadar açık olması nedeniyle alışverişe çıkanlar oldu. Merkez Meram ilçesinde Suriye uyruklu sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı  Şükran Mahallesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülürken, marketler önünde hamur, tatlı ve şerbet türü gıdaların ise hijyen kurallarına uygunsuz satılması dikkat çekti. Manavlardan ise alışveriş yapanlar, eldivensiz ve seçerek ürün aldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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