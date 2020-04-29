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DHA YURT BÜLTENİ - 8

Pazarda sebzeyi eliyle seçti, 'havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor' dedi ADANA'da, ramazan ayı ile birlikte semt pazarlarında hareketlilik artarken, bazı vatandaşlar meyve ve sebzeyi elleriyle seçerek kuralları hiçe saydı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
29.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:40

Pazarda sebzeyi eliyle seçti, 'havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor' dedi

 

ADANA'da, ramazan ayı ile birlikte semt pazarlarında hareketlilik artarken, bazı vatandaşlar meyve ve sebzeyi elleriyle seçerek kuralları hiçe saydı. Sebze alışverişini eliyle seçerek yapan Emine Yakışıklıer, öHavalar ısınınca insanlara koronavirüs öldü gibi geliyor, biraz serinlik oluyor insanların içindeö dedi.Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentlerdeki semt pazarlarında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu getirilirken, alışveriş yapan vatandaşların meyve ve sebzeyi seçerek alması da yasaklanmıştı. Adana Çukurova Semt Pazarı'nda ise alınan tedbir kararlarına rağmen bazı vatandaşlar alışverişini elle seçerek yapmayı sürdürdü. Sebze alışverişini elle seçerek yapan Emine Yakışıklıer, çürük ya da yıpranmış ürün almak istemediği için bu şekilde alışveriş yaptığını ama yanlış olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Havalar ısınınca insanlara koronavirüs öldü gibi geliyor bir serinlik oluyor insanların içinde ama öyle değilö diye konuştu.Eldiveni delindiği için attığını kaydeden Fikret Beşlioğlu ise "Hata bizde elle seçmeye alışmışız. Zaman zaman unutuyoruz kurallarıö dedi.'SEÇME DİYORUZ, ALMAM DİYORLAR'Semt pazarlarında bazı vatandaşların kuralları hiçe saydığına şahit olduğunu söyleyen pazar esnafı Onur Şevkin, geçen hafta pazar tezgahından sebzeyi elle seçerek alınmasına izin verdiğini ve bunun üzerine polisin kendine 720 lira ceza yazdığını belirtti. Kurallara uyulmasının toplum sağlığı açısından hayati değer taşıdığını vurgulayan Şevkin, "Kurallar hepimiz için. Uymak zorundayız. Ama bazen elle seçen müşterilere göz yummak zorunda kalıyoruz. Çünkü 'seçme' diye uyardığımızda 'seçmezsem almam' diye karşılık veriyorlar. Biraz anlayış bekliyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ürünleri elle seçen vatandaşlarVatandaşlarla röportajlarEsnaf ile röp.Genel ve detay görüntüler

Can ÇELİK/ADANA,

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Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

OSMANİYE'de, bir iş yerine girerek kasadaki 10 bin lirayı çalan ve tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi K.İ. (25) yakalandı.Olay, 25 Nisan gece  01.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta meydana geldi. İşletmeci O.G., sabah iş yerine geldiğinde, kasadaki 10 bin lira paranın olmadığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tanınmamak için yüzüne bone ve maske takan şüphelinin K.İ. olduğunu tespit etti. K.İ., olaydan iki gün sonra ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan ve üzerinden 2 bin 290 TL ele geçirilen K.İ., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan K.İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bone maske takılı şüphelinin işyerine girişi-Kasanın bulunduğu bölümde görüntüsü-Kasayı açarak paralara alması-Kasadan ayrılıp poşet alarak tekrar gelişi-Yüzünü klasörle kapatarak işyerinden çıkışı-Dış kamera işyerinden uzaklaşması-Yakalanan şüphelinin emniyetten adliyeye sevk edilişi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Manisa'da tehlikeli yolculuk

MANİSA'da bir traktörün römorkunun sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yolculuğu görenleri şaşırttı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, traktöre bağlı römorkun sol arka tekerleği olmadan, jantın üzerinde seyrettiği görüldü. Traktör sürücüsü, sol arka lastiği olmayan ve jantı üzerinde neredeyse devrilecek gibi olan römorkla yaklaşık 1 kilometre bu şekilde gitmesi görenleri hayrete düşürdü. Jantın yolculuk sırasında asfalta sürtünmesi nedeniyle kıvılcım çıkarması dikkati çekti. Cep telefonuyla o anları kaydeden kişinin o andaki "Yurdumun insanı. Bakın nasıl gidiyor. Tam 1 kilometre böyle gidiyor. Ateş çıkarıyor yerden. Memleketimin gözünü seveyim" yorumları da görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yan yatmış şekilde giden traktörden görüntü

- Vatandaşın görüntüleri kaydederken yorumları

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Salgın günlerinde c vitaminli meyveli güllaç

Bursa'da tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanların koronavirüsten korunmak için C vitamini alın tavsiyesi üzerine ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllacı meyveli yaptı.

Tatlı ustası Yüksel Aktaş, uzmanlar salgından korunmak için C vitamini alınmasını tavsiye edince güllaç yufkası, süt ve cevizle yapılan ramazan ayının meşhur tatlısı güllaca, mevsim meyvelerini de ekledi. Aktaş, portakal, kivi, kiraz gibi meyveleri güllaca kattı. Güllacın evde rahatlıkla hazırlanabileceğini söyleyen Aktaş, "Güllacın içine koyacağımız cevizi en az 20 dakika yıkayıp, acısını almamız gerekiyor" dedi.Güllacın ramazan ayının en özel tatlısı olduğunu belirten Aktaş, "Güllacın öncelikle sütü, cevizi ve geriye kalan malzemelerini rahatlıkla bulabilirsiniz. 3,5 kiloluk tepsiye, 8 altına 8 üstüne olmak üzere 16 yufkaya ihtiyacımız var. Sütü yufkalara yavaşça yedirmemiz lazım. Yufkaların ortasına cevizi koymamız lazım. Cevizi 20 dakika suda yıkayıp, içerisindeki asitleri almamız lazım. Bunu yapınca cevizin acısı gidiyor, taze ceviz kıvamına gelir. Güllaç yufkasının da ince olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.'C VİTAMİNİ İÇİN MEYVELİ GÜLLAÇ YAPTIK'

Koronavirüsün güllacı da etkilediğini belirten Aktaş, "Son dönemlerde koronavirüs sebebiyle C vitamini almamız gerekiyor. Bu nedenle güllaca da meyveleri katarak tatlandırma yapabiliriz. Bu kötü günlerde C vitaminini fazlaca almamız gerekiyor. Biz de güllacı böyle destekledik. Mevsimine göre meyveleri koymamız gerekiyor. Güllaç bu şekilde tam bir şifa deposu oldu. Herkesin evinde denemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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