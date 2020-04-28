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DHA YURT BÜLTENİ- 8

Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı GAZİANTEP'te, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Dülük Mahallesi karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ- 8
28.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:00

Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

 

GAZİANTEP'te, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Dülük Mahallesi karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar polis tarafından kapatıldı. 

Şehitkamil İlçesine bağlı 4 bin nüfuslu Dülük Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, hastanın birlikte yaşadığı 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Dülük Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.  Mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Karantinaya alınan mahalle Polis önlemleriMahalle girişindeki barikatlarGenel ve detay görüntülerHaber: Mustafa KANLIKamera: Kadir GÜNEŞ  -GAZİANTEP-DHA)

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Koronavirüsü yenen Okumuş'tan plazma bağışı

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 Nisan'da yakalandığı koronavirüsü yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamladı. Okumuş, sonrasında diğer hastalar için Kovid-19 immun plazma bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, 3 Nisan Cuma günü yüksek ateşle gittiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavinin ardından iyileşen Okumuş, 10 Nisan'da taburcu olarak 14 günlük karantina süreci için evine gitti. Bu süreyi tamamlayan Okumuş, bugün Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine giderek Kovid-19 immun plazma bağışında bulundu. Bağışıyla ilgili amacını anlatan Seyfullah Okumuş, "Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim. Kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Kurallara uysunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; -Seyfullah Okumuş'un hastanede kan verme işlemlerinden görüntü;-Hastanenin dışarıdan görüntüsü;-Seyfullah Okumuş'un tedavi sırasında bağışta bulunacağı konuşması:  Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını adliyede

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 2'nci kez gözaltına alınan İhsan Aydın (35), adliyeye sevk edildi

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, geçen pazar günü yaşanan olayda, kanser hastası babası hayatını kaybeden İhsan Aykın, izole alana girmek istedi. İzin verilmemesi üzerine de sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları dışarı çıkarıldı.

'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'Hastanede 'Beyaz kod' verilirken, gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini, öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" diyen Aydın, serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'Dr. Esra Ersöz Genç ise yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum" sözleriyle paylaştı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDIİhsan Aydın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı dün yeniden gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan Aydın'ı Sürmene ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen ve hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılan İhsan Aydın, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kumar oynatılan kahveye düzenlenen baskında 11 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 980 lira ceza kesildi.

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nce Murtaza Mahallesi Dışçeşme Sokak'ta bulunan kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında, içeride bulunan kişiler kapıyı açmayınca çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla kahveye giren polisler, 11 kişi olduğunu tespit etti. Kahvede yapılan aramada, gizlenen iskambil kağıtları ve okey takımları bulundu. Kahve sahibi hakkında 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlama' suçundan tutanak tutuldu. 11 kişiye ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 980 lira para cezası kesildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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