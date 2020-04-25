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ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildiABD'den uçakla İstanbul'a getirilen 225 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için Düzce'de yurda yerleştirildi.

25.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:23
DHA YURT BÜLTENİ - 8

ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den uçakla İstanbul'a getirilen 225 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için Düzce'de yurda yerleştirildi. 

225 Türk vatandaşı, iş ya da eğitim için bulundukları ABD'den uçakla, Türkiye'ye getirildi. 

İstanbul Havalimanı'na inen uçaktan alınan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi. Buradaki kontrollerin ardından da Konuralp Mahallesi'ndeki Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.225 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca, yurtta karantinada kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------- -Otobüsler gelirken görüntü -Yolcuların inerken görüntüsü -Bavullarını alırken görüntüsü -Sağlık ekipleri  -Yurtlara girerken ve detaylar 

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,  

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Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum KONYA'da iki otomobilin kavşakta çarptığı kazada, sürücüler hafif yaralandı. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Mehmet Ali Köseoğlu (50), 'Benim kırmızı ışıkta geçtiğim söyleniyor. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum' dedi.Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Aslanlıkışla Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Aslanlıkışla Caddesi'nde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Mehmet Ali Köseoğlu (47) yönetimindeki 42 DUB 17 plakalı otomobil, Fetih Caddesi üzerinden seyir halinde olan Müjgan Özer (50) yönetimindeki 42 SU 612 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak savrulan her iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yere oturup uzun süre kazanın şokundan çıkamayan Mehmet Ali Köseoğlu, 'Benim kırmızı ışıkta geçtiğim söyleniyor. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum' dedi.Her iki araç sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------Kaza yapan araçlardan detaylarSürücü röportajSürücülerin ambulansa alınmasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir sessizleşti

İZMİR, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde boş kaldı. Sessizleşen kentte, polis ekipleri vatandaşların dışarıya çıkmaması için tedbirleri sıklaştırarak, özel çalışma belgesi olmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İzmir'in sokakları ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin pek çok yerine kontrol noktaları oluşturdu. Tedbirleri sıkı tutan ekipler, vatandaşların dışarıya çıkmaması için önlemler aldı. Uygulama noktalarında nöbet tutan polisler, özel çalışma belgesi olmayan kişileri uyararak, evlerine dönmelerini söyledi. Kentin pek çok yerinde, belediye ekipleri kısıtlama sürecinde boş kalan caddelere asfaltlama çalışmaları yaparak, kentteki yoğunluktan yarım kalan çalışmaları tamamladı.MEYDANLAR SESSİZLEŞTİKentin en kalabalık noktalarından olan Konak Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'ndaki kalabalık görüntü, yerini sessizliğe bıraktı. Kısa bir süre önce polis bariyerleriyle kapatılan ve vatandaşların girişinin engellendiği Karşıyaka Çarşı'da da tedbirler devam ettirildi. Karşıyaka'nın simgesel taraftarı Mustafa Baykara'nın heykelindeki yüzüne maske takılması da çarşı girişinde dikkat çeken görüntülerden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konak Meydanı görüntüGündoğdu Meydanı görüntü

Karşıyaka Çarşı görüntü

Haber: Gökçe ADAR Kamera: Mücahit BEKTAŞ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Yasağın üçüncü gününde de Eskişehir sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de Eskişehir sokakları sessizliğe büründü. Genel olarak yasağa uyulduğu gözlenirken, aç kalan güvercinleri sokaklarda devriye atan mahalle bekçileri besledi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il için 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın üçüncü günün de de Eskişehir sokakları boş kalırken, sessizlik hakim oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde trafik uygulaması yaparak genelde dışında sokakta olan araç sürücülerine ceza uyguladı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 kişilik personelle 24 saat esasıyla sokak kameraları ile yasağa uyumu yakından takip ediyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçeler de mobese kameralarıyla kontrol ediliyor. Yasağa rağmen dışarı çıktığı tespit edilenler ise polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırılıyor. Ayrıca bazı mahallelerde İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri tespit ediyor. Yasak kapsamında halkın ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar özel araçlarıyla sokakları gezerek, satış yapıyor.

Sokaklarda yasağı denetlemek için devriye gezen mahalle bekçileri ile belediyelerin veteriner ekipleri de aç kalan sokak hayvanlarıyla güvercinleri besliyor.

Kaynak: DHA

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