DHA YURT BÜLTENİ - 8
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haberler
Koronavirüs, Suriye, İzmir, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 8

İzmir'deki marketlerde yoğunluk yaşandı KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı.

24.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:23
DHA YURT BÜLTENİ - 8

İzmir'deki marketlerde yoğunluk yaşandı 

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı. Marketlerin önlerinde sıra olurken, görevliler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelgede 31 il için 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelde kapsamında marketlerin 23 ve 24 Nisan saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacağı açıklandı. İzmirli vatandaşlar, marketlerin kapanmasına sayılı dakikalar kala akın etti. Vatandaşlar, geride kalan günler ve iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Marketlerin girişlerinde sıra olduğu görüldü. Market yetkilileri, sık sık sosyal mesafe çağrısında bulundu. Vatandaşlar içeriye sayıyla alınırken, bazılarının sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

Marketlerde alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların da önlem almaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih (58), "Kurallara uyuyoruz. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Sonuçlarını kestiremediğimiz bir risk var. O sebeple de bilinçli olmamız gerekiyor. Marketlere sırayla müşteri alınması ve sosyal mesafe uyarıları da oldukça güzel. Çünkü yer yer sosyal mesafeye uyulmadığını görebiliyoruz. Daha dikkatli olmalıyız" dedi. Marketlerdeki yığılmaların doğru olmadığının altını çizen Mehmet Avcı (48) ise, "Oruç tuttuğumuz için iftarlık alışveriş yaptım. Alışveriş yaparken, sosyal mesafe kuralına uymaya gayret gösterdim. Zaten görevliler uyarılarda bulunuyor. Bazı yerlerde uyulmadığını görüyorum ancak bunun da çalışanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kısıtlama olacağı günler önceden açıklandı. Bununla beraber marketler de iki gün açıktı. O yüzden yığılmaları doğru bulmuyorum" diye konuştu. Soğan almak için marketin yolunu tutan Ayşegül Gülenay (37), "Başımıza bir bela geldi ve hepimiz buna katlanmak durumundayız. O yüzden markette sıra beklemeye de alışacağız. Soğanım bittiği için markete geldim. Onun dışında keyfi bir şey almak için zaten çıkmazdım. Bulunduğum yerde de büyük oranda sosyal mesafeye uyuluyor olması beni memnun etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Market sırasından görüntü-Vatandaşlar alışveriş yaparken görüntü-Vatandaş röportajları-Yetkililerin sosyal mesafe uyarılarıHaber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

===========

Lösemi hastası Abdurrahman, ilik nakli için ailesinin Suriye'den gelmesini bekliyor

SURİYE'de lösemi teşhisi konan ve tedavi için geldiği Adana'da kemik iliği nakli bekleyen Abdurrahman'a(2), annesi ve kardeşinin iliğinin uyumlu olabileceği söylendi. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Suriye'deki ailesi Türkiye'ye gelemeyen minik Abdurrahman, yardım bekliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin ikinci çocukları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi kondu. İdlib'te tedavi gören Abdurrahman'ın durumu günden güne kötüye gitmeye başladı. Bunun üzerine baba Muhlis, geçen ekim ayında oğluyla birlikte Adana'ya gelerek, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşamaya başladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hemotoloji servisinde tedaviye alınan minik Abdurrahman'a nakil için, uygun kemik iliği aranmaya başlandı. 6 ay boyunca uygun kemik iliği bulunamayınca doktorlar, Abdurrahman'ın kardeşi ve annesinin kemik iliğinin uygun olabileceğini söyledi. Bunun üzerine anne ve kardeş için izin belgesi, baba Muhlis için de eşi ve çocuğunu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden alabilmesi için 'yol izin belgesi' düzenlendi. Ancak Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla kapalı olduğu için Abdurrahman'ın annesi ve kardeşi Türkiye'ye giremedi.

'OĞLUM GÜNDEN GÜNE ERİYOR'

Eşi ve diğer çocuğunun uygun iliği bağışlayabileceğini, bu nedenle ülkeye girişlerine izin verilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade eden baba Muhlis Julli, "Oğlum Suriye'de tedavi görüyordu. Sonra tedavinin devamı için Türkiye'ye gönderdiler. Oğlum kan kanseri ve ilik nakli olması gerekiyor. Nakil için de birinci dereceden yakını olması gerektiğini söylediler. Eşim ve diğer çocuğumun Türkiye'ye getirilmesi için doktor raporuyla 3 kez başvuruda bulundum ancak sonuç alamadım. Çocuğumun aylardır kemoterapi görüyor ve günden güne eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Kibariye Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:27:38. #1.15#
title