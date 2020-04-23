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Yüksekova, Güncel, Haber

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Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere, çok sayıda evde su baskınına neden oldu.

23.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:10
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere, çok sayıda evde su baskınına neden oldu. Evleri sel suları altında kalan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Yüksekova'da dün akşam başlayan ve gece boyu devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Büyükçay Deresi'nin taşması sonucu Yeni mahallesindeki çok sayıda ev, sel suları altında kaldı. Vatandaşlar, sabaha kadar evleri ile ahırlara giren sel sularını, kürek ve kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Selim Özgenç, "Sele dönüşen yağmur suları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Hemen hemen her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Gece boyunca yatmadık. Evlerimize ve ahırlarımıza giren suları küreklerle çıkartmaya çalıştık"dedi.

Maddi durumu kötü olduğu için eşiyle birlikte konteynerde yaşayan Tahirhan Düzen de çevredeki suyun tahliye edilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.  

Kaynak: DHA

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