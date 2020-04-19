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Koronavirüs, Başkale, Van, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-8

Muhtarın görevden alındığı mahalledeki vaka sayısı 44'e çıktı VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde koronavirüs vakalarını gizlediği için Muhtar Mikail Duman görevden alınırken, yeni çalışmalarda 22 olan Covid-19 pozitif sayısının 44'e çıktığı belirtildi.

19.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:06
DHA YURT BÜLTENİ-8

Muhtarın görevden alındığı mahalledeki vaka sayısı 44'e çıktı

 

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde koronavirüs vakalarını gizlediği için Muhtar Mikail Duman görevden alınırken, yeni çalışmalarda 22 olan Covid-19 pozitif sayısının 44'e çıktığı belirtildi. Mahalle, Sağlık Bakanlığı'nca özel çalışma alanı ilan edildi.

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmayla 44'e yükseldi.

Van Valiliği, konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'dan 7 Nisan 2020'de Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi'ne giden 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle hıfzıssıhha kurulu tarafınan karantinaya alınmıştı. Ancak İstanbul'dan gelen başka şahısların da olduğu ve mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi.Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı. Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile birlikte mahalledeki koronavirüs vaka sayı 44'e yükseldi" denildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün gazetecilere yaptığı açıklamada mahallenin Sağlık Bakanlığınca, özel çalışma alanı ilan edildiğini söyledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazılan alanda, 2 metrelik mozaik işlemeli eser ile Roma dönemine ait olduğu belirtilen kandil ele geçirildi. Şüphelilere 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Gazipaşa Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında, Zeytinada Mahallesi'nde yaptıkları önleyici kolluk devriyesi sırasında, Şanşa mevkisindeki ormanlıkta 2 motosikletin park halinde durduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgede araştırma başlatan ekipler, ormanlık alanı inceledi. Motosikletlerin bulunduğu noktanın yaklaşık 500 metre üst kısmında 4 kişiyi gören ekipler, şüphelileri kaçak kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerin suçüstü yakalandığı yerde yapılan incelemede; 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde alanın kazıldığı belirlendi. Kazılan alanın tabanında yaklaşık 2 metrelik mozaik cinsi taş işlemeli eser bulunduğu tespit edilirken, şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kandil, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek ve süpürge ele geçirildi. B.A., H.A., M.A. ve H.Y. gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı. Şüphelilere 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ekiplerin baskını Yakalanan şüphelinin nasıl aradığını anlatmasıHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını kırdı

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kırdı.

Sivas Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan (76) ve Lütfiye Yıldız (70) çiftinin evine gıda kolisi götürdü. Koliyi teslim eden ekipler, yaşlı çiftin evininin önündeki odunları da kırarak yerine yerleştirdi. Odunlarının kırılmasından memnuniyet duyan yaşlı çift  ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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