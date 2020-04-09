DHA YURT BÜLTENİ - 8
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haberler
Edirne, Tunca, Meriç, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, taşkını 'Kanal Edirne' önlediBULGARİSTAN'da aşırı yağışlar sonrası elektrik üretilen barajların kapaklarının açılması üzerine, Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri'nde su seviyesi 3 kat arttı.

09.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:43
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, taşkını 'Kanal Edirne' önledi

BULGARİSTAN'da aşırı yağışlar sonrası elektrik üretilen barajların kapaklarının açılması üzerine, Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri'nde su seviyesi 3 kat arttı. Artarak akan su bazı köylerde arazilere yayılırken, taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'nin doğal olarak devreye girmesi sonucu olası taşkının önüne geçildi.

Bulgaristan'da son günlerde yaşanan aşırı yağışlar etkili oldu. Türkiye'ye yakın bölgede bulunan  İvoyloygrad barajından son bir hafta içinde elektrik üretimi için su bırakıldı. Gün içinde 3 ve 5 saat arayla bırakılan su nedeniyle Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi arttı. Meriç Nehri'ndeki 200 metreküp saniyeden 3 kat artarak 601 metreküp yükseldi. Meriç Nehri'nin geri tepmesi sonucu Tunca Nehri'nde 10 metreküp saniye akan debi 27 metreküp saniye yükseldi. Nehirlerde yükselen sular geçtiği Değirmeniyeni, Üyüklütatar, Doyran gibi köylerde araziye yayılırken,  taşkınları önlemek amacıyla Meriç Nehri üzerinde Karaağaç bölgesine inşa edilip yapımı yüzde 90 tamamlanan Kanal Edirne, doğal olarak devreye girerek suyun yerleşim alanına ulaşmasını önledi.

ADACIKLAR KAYBOLDU

Edirne'de tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Meriç ve Tunca Nehirleri kurak geçen kışta kuruma noktasına gelerek üreticiyi tedirgin etmişti. Özelikle,  Meriç Nehri'nden yapılan sulamayla üretilen  çeltik ile Türkiye'nin yüzde 60 pirinç ihtiyacının büyük kısmı karşılanıyor. Meriç Nehri'nde 90 Metreküp saniyeye düşen su seviyesi sonrası nehirde adacıklar oluşurken Tunca Nehri'nde ise su seviyesi 5 Metreküp saniyeye ölçülerek karşıdan karşıya geçilir duruma gelmişti. Bulgaristan'ın su bırakmasıyla birlikte Meriç Nehri'nde adacıkların kaybolduğu, Tunca Nehri'nde ise kuraklığın gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Destici İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 15:46:29. #1.15#
title