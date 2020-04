DHA YURT BÜLTENİ-8 Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yokKIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamayla Büyükafşar köyünün, koronavirüs salgını nedeniyle mücadele kapsamında, tedbir amaçlı ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı duyuruldu. Kararın ardından jandarma ekipleri, saat 24.00'ten sonra köy girişinde önlem aldı. Bu kapsamda, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı köy, sessizliğe bürünürken, bölge halkının evlerinden çıkmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köyden görüntü

-Jandarmadan görüntü-DetayHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

===========================

İslahiye'de maskesiz vatandaşlar semt pazarına alınmadı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına maskesi olmayanların girişine izin verilmedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İslahiye'de kurulan pazar alanında sıkı tedbirler alındı. Barikat kurulan pazara girmek isteyenlerin maskesi olup olmadığı kontrol edildi. Pazarda tezgahların gerisinden alışverişlerini yapanlar da görevliler tarafından sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

?GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Uzay çatılı pazarGirişde maske kontrolüGirişte vatandaşın bekletilmesiPazarda Sosyal mesafe ayarıPolisten megefonla uyarıGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

===========================

'65 yaş' yasağı olan çiftin hayvanlarının samanı jandarmadan

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Fatma- Ali Arslan çifti, yaşları 65'in üzerinde olduğu için koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadı. Çiftin hayvanlarının saman ihtiyacı, jandarma ekiplerince karşılandı.

Yayıklı köyünde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşları 65'in üzerinde olduğu için dışarı çıkamayan Fatma- Ali Arslan çifti, hayvanlarının samanı bitince jandarmayı aradı. Yardım talebi üzerine çiftin evine giden jandarma ekibi, saman parasını aldıktan sonra Çakırhüyük beldesinden yarım ton saman satın aldı. Askeri araca yüklenen samanı Arslan çiftinin evine getiren jandarma ekibi, kapıda teslim etti. Ali ve eşi Fatma Arslan, başka istekleri olduğunda da her zaman arayabileceklerini söyleyen jandarmalara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Arslan çifti ve jandarmaJandarma'nın aile ile konuşmasıKomutanın aileye istekleri olduklarında aramaları gerektiğini belirtmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

===========================

Belediye, diyalize girenleri hastaneye götürüyor KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezine gidemeyen 4 kronik böbrek hastasını, haftanın 3 gün diyalize girdikleri hastaneye götürüp, getiriyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tepekent Mahallesi'nde yaşayan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkıp, diyaliz merkezine gidemeyen kronik böbrek hastaları Aziz Aksoy (75), Mehmet Yardan (64), Seher Olgun (57) ve Muammer Yılmaz'ın (54) yardımına belediye yetişti. Belediye tarafından tahsis edilen araçla evlerinden alınan 4 hasta, haftanın 3 günü kent merkezindeki hastaneye götürüyor. Hastalar diyaliz sonrası tekrar aynı araçla evlerine geri bırakılıyor.

Hastalar, sağlanan imkan için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Hasatlıkları gereği diyalize girmeleri gerektiğini belirten Aziz Aksoy, Mehmet Yardan, Seher Olgun ve Muammer Yılmaz, yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Diyaliz tedavisi gören hastaların doktoru Mehmet Berk Torun ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sıkıntısı yaşayan hastalara ulaşım konusuna çözüm getirerek hastaları çok büyük bir mağduriyetten kurtardığını ifade etti.

(Görüntü dökümü---------------------------Hastaların hastaneye getirilmesiHastalarla yapılan röportajDoktor ile yapılan röportajGenel ve detaylarHaber-Kamera: KONYA DHA))

===========================

Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan sağlık görevlisi Rüveyda Bilgili (31), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Bilgili hastanele kaldırılırken, sürücü Fevzi K. gözaltına alındı. Kaza, öğlen saatlerinde Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetim yaptığı sırada Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı kamyonet, sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi Rüveyde Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen, Bilgili yaralandı. Kontrol noktasındaki diğer sağlık görevlilerince müdahale edilen Rüveyde Bilgili, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Fevzi K. da gözaltına alındı.'ARKADAŞIMIZ TEDAVİ ALTINDA'Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser hastaneye giderek, kazada yaralanan sağlık çalışanının durumu hakkında bilgi aldı.Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, "Çalışma arkadaşımız hemen tedavi altına alındı. Herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmüyor. Buna da şükür Allah beterinden saklasın. Tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun. Şu anda paniğe kapılacak bir durum yok. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar var ama şu an ameliyat düşünülmüyor. Hepimize geçmiş olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kazanın olduğu Çorum -Samsun Karayolu-Kazaya karışan pikap-Polis ve olay yeri inceleme ekipleri-Hastane önü-İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı açıklama

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

======================================

At, sokak ortasında doğum yaptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde at, sokak ortasında doğum yaptı. Dünyaya gelen tayın ilk adımları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Refak Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir at, doğum yaptı. Dünyaya gelen tay, güçlükle ayağa kalkıp ilk adımlarını attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen sahibi, at ile tayı alarak ahırına götürdü.

Görüntü dökümü;-At ve taydan detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), - Kamera: BURSA,

==============================

Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, camını kırdıkları otomobildeki elektronik eşyaları çalan K.K. (31) ve M.P. (16) polis operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.K.'nin 40 farklı dosyadan kaydının olduğu öğrenildi.Dün gece saatlerinde, 8 Şubat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camını kırarak, araçta bulunan kamera, fotoğraf makinesi, laptop ve elektronik ürünleri çalan 2 şüpheli, malzemelerle birlikte kaçarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde araç sahibi camının kırıldığını görüp durumu polise haber bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgede 100'e yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından K.K. ve M.P.'nin Mevlana Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüphelileri düzenlenen operasyon ile yakalayan ekipler çalınan malzemeleri ise bularak sahibine teslim etti.'BEN YAPSAM NİYE MALZEMELERİ VEREYİM'Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildikleri sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben yapmadım. Ben yapsam malzemeleri neden getirip vereyim. Yapmadığım bir şey için niye buraya getirdiler anlamadım" diyen K.K.'nin ise 40 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Şüphelinin adliyeye getirilişiGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-

==============================

Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi ADANA'nın Seyhan ilçesindeki en işlek 4 caddenin kesiştiği kavşakta bulunan bir otelin yönetimi, vatandaşların yeni tip koronavirüs salgınından korunması için kaldırıma dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yerel yöneticilerin aldığı üst düzey önlemlere vatandaşlardan da destek geldi. Seyhan ilçesinde İnönü, Bakımyurdu, Sefa Özler ve Dr. Ali Menteşoğlu Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta bulunan bir otel yönetimi, sosyal mesafe kurallarına rağmen zaman zaman insan yoğunluğunun yaşandığı kaldırıma dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.Tünelden faydalanan esnaf Abdullah Özgün, 'evde kal' çağrılarına rağmen çalışmak zorunda kalan vatandaşların caddeyi kullanmak zorunda olduğunu belirterek, tünelin oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Virüs nedeniyle Türkiye'nin sıkıntılı süreçten geçtiğini bildiren Özgün, "Bu virüsü atlatabilmemiz için sıkı önlemler alınması lazım. Devlet büyüklerimiz birçok öneride bulunuyor ama vatandaşın da duyarlı olması gerekiyor. Bu süreci atlatacağız inşallahö dedi.Otel yöneticilerinden Uğur Erbil ise kentin daha steril hale getirilmesi için ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayarak, "Halkımızın bu süreci atlatmasına katkıda bulunmak için bu tüneli ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bir an önce bu virüsten kurtulmamız dileğiyleö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dezenfekte tünelinden geçen kadınlarTünelden geçen çocuk ile yaşlılarÇevre esnafın tünelden geçişiBir vatandaş ile röp.Yetkili ile röp.Tünelden genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

=============================================

Bartın'ın Ulus ilçesine araç kısıtlaması devam ediyor BARTIN'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Kastamonu ile Ulus ilçesi sınırındaki yol ise toprak yığını ile kapatıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında dün koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Ulus ilçesi ile Bartın arasındaki karayolu ulaşımı dün saat 21.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Ulus'tan Bartın'a yapılmakta olan toplu taşıma seferleri de durduruldu. Ayrıca, Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldırılacak. Yaklaşık 22 bin nüfusa sahip Ulus ilçesine ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerine bağlayan yolda jandarma ve polis ekipleri güvenlik noktaları oluşturarak, görevlilerin dışında ve alınan karar dışında seyahat edenlerin geçişine izin vermedi. Kirazlıköprü barajı mevkiindeki uygulama noktasında polis ekipleri bütün araçları durdurarak, belgesi olmayanların geçişine izin vermedi. Bartın Valiliği'nin aldığı karar sonrasında Kastamonu ile Ulus ilçesine bağlantı yolu olan Pınarbaşı karayoluna bugün sabah saatlerinde toprak dökülerek, yol ulaşıma kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Muhabir anons -Polis ekiplerinden detay -Araçların durdurulması -Sürücülerden belge istenmesi -Belgesiz olanların geri gönderilmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA