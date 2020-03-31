DHA YURT BÜLTENİ- 8 Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlandı. Ancak aralarında test sonucu pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi. Bugün ise koronavirüs şüphesi olanların hastaneye götürülerek tedaviye alınması planlandı. Bunun için yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Yurtta kalanların yakınları da yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Poşetler, görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Yurttan detay Karantina altındakilerin yakınlarından detayOtobüse binenmeleri Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,DHA

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İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yürüyüş, çocuk oyun parkları ve park içerisindeki spor aletlerini güvenlik şeridi çekerek, kullanıma kapattı.

İslahiye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilçedeki park, oyun ve spor alanlarının kullanılmasını engellemek için güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Kapatılan oyun ve spor aletlerine Türkçe ve Arapça olarak 'Koronavirüs salgını nedeni ile oyun alanına girmek yasaktır' uyarı yazısı asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------- Çocuk oyunlarının kapatılması Spor aletlerinin kapatılmasıVatandaş ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA

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Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliği GAZİANTEP'te koranavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca meydanlar boş kaldı.

Koronavirüsün yayılmaması için vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrısı Gaziantep'te karşılık buldu. Özellikle toplu taşıma araçlarına binmeyen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Gaziantep'in en kalabalık meydanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda insan sayısında gözle görülür azalma yaşandı. Kentin en işlek caddelerinde de araç sayısının azlığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------MeydanDrone görüntüsüMeydanın sakinliğiGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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İzmir'de meydanlar bomboş

İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulduğu gözlenirken, Konak, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İzmirlilerin, 'evde kal' çağrılarına uyduğu gözlendi. Kentin en işlek cadde ve yolları ile günün her saati dolu olan meydanlarının boş kaldığı dikkati çekti. Konak, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarında kimsenin olmadığı gözlendi. Genellikle işe gidip, gelenlerin geçtiği meydanlar, güvercinlere kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanların ise maske ve eldiven takarak, tedbir aldıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------meydanlardan drone görüntüsü-Yürüyüş yollarından görüntü-Sahilden görüntü-Genel ve detay görüntü

Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyor MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, Koronavirüse karşı el dezenfektanlarını şişeleyip daha çok vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında virüs ve bakterilere karşı elleri dezenfekte etmekte kullanılan jeller şişelere dolduruluyor. Etiketlenip paketlenen dezenfeksiyon özelliğe sahip jel dolu şişeler, beraberinde 1 litrelik çamaşır suyu ile kolilere konuyor ve bu ürünleri bulmakta veya almakta güçlük çeken vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; yüzlerce kamu binası, okul, cami, eczane ve aile sağlığı merkezi, işyerleri ile ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini ifade etti. Gültak, özellikle sağlık çalışanlarına ulaşması amacıyla belediyeye bağlı mahalle evlerinde günde 5 bin adet maske ürettiklerini belirtti. Koronavirüs salgını ile mücadelede, bu kez de belediye ekipleri tarafından hazırlanıp kolilere konan dezenfektanları halka ulaştırmaya başladıklarını kaydeden Başkan Gültak, "Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla, üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için çalışıyoruz. Gece-gündüz demeden tüm mahallelerimizi, cadde ve sokaklarımızı arazözler yardımıyla dezenfekte ediyoruz. Ayrıca kamu binaları ile özel sektöre ait işyerlerini ilaçlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız dezenfektanları şişeleyip insanlarımıza ulaştırıyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------------El dezenfektanları şişelenirken-El dezenfektanı paketlenirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getiren E.K ve F.A.'yı takibe aldı. E.K. ve F.A. uyuşturucu satıcısı B.A ile buluştuğu sırada baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Adliye görüntüsü-Jandarma şahısları adliyeye çıkarırken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kaynak: DHA