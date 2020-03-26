DHA YURT BÜLTENİ - 8
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haberler
Sivas, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulunduSİVAS'ta yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın garaj girişinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

26.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:54
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulundu

SİVAS'ta yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın garaj girişinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. 

Olay, saat 11.30 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi 17'nci sokakta yaşandı. Sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar yapımı devam eden 8 katlı inşaatın garaj girişinde bir kişiyi yerde yatarken buldu. Olayı mahalle muhtarı Gazi Düzarduç'a haber verdi. Olay yerine gelen muhtar Düzarduç, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişinin inşaattan atlayarak intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Mahalle muhtarı Gazi Düzarduç, şahsı tanımadıklarını belirterek, "Bana da mahallenin çocukları haber verdi. Hemen buraya gelip ihbarda bulunduk. Şahısı tanımıyoruz. Mahallemizde ya da bölgede ikamet eden biri değil" dedi.Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler-Cesedin görüntüsü-Polis ekiplerinin incelemesi-Kaldırılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Mert Taha VAROL/ SİVAS  

=======================

Liseli Ayşegül'den 8 gündür haber alınamıyor DİYARBAKIR'da, yatağa bağımlı anneannesi ve dedesiyle yaşadığı evden alışveriş yapacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi  Ayşegül Dilan Kızoğlu'ndan (18), 8 gündür haber alınamıyor. Yatalak anneannesi ve dedesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrenci Ayşegül Dilan Kızoğlu, 19 Mart günü 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi.Annesi 1 yaşındayken ölen Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun dayısı Metin Kızoğlu, yeğeni kaybolduktan sonra sosyal medyadan görenlerin yardım etmesi için paylaşımlar yaptıklarını anlatarak, son olarak parkta buluştuğu biri kadın 2 kişiyle giderken görüldüğünü söyledi. 'ÖRGÜT MÜ KAÇIRDI'Yeğeni Dilan'ın sorunu olmadığını belirten Kızoğlu, "Evden çıktıktan sonra haber alamadık. Yetkili mercilere başvurduk. Sokak sokak gençlerimiz, tanıdıklarımız onu arıyor. Annem ve babam ile yaşıyordu. Ne ihtiyacı olsa bizim tarafımızdan karşılanıyordu. Annesi vefat etti. Annem bir yaşındayken yanına aldı. Büyüttük, okuttuk. Babası da şu an onu arıyor. Üniversiteye hazırlanıyordu. Avukat olmak isteyen, idealleri olan bir çocuktu. Örgüt mü kaçırdı yoksa bir çetenin eline mi düştü bilmiyoruz" dedi. 'PARKTA OTURURKEN GÖRÜLMÜŞ'Yeğeninin sakin ve neşeli biri olduğunu anlatan dayı Kızoğlu, "Bu çocuk kuş olup uçmadı. Sosyal medyadan ulaşan bir vatandaş, yeğenimi parkta otururken görmüş. Daha sonra yanına bir kız ardından da bir genç gelmiş. Yaşları Dilan'dan büyükmüş. Sonra üçü kalkıp gitmiş" diye konuştu.Polis, Dilan'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun fotoğraflarıMetin Kızoğlu'nun yeğeninin fotoğraflarını göstermesiMetin Kızoğlu'nun konuşmasıSokakta yeğenini aramasından detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

======================

Antalya'da sokaklar boş kaldı

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Antalya'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu, önceki günlere göre daha da azaldı. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, park ve bahçeler boş kaldı. Kentin turistik meydanlarında da belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.Turizm kenti Antalya, önceki günlere nazaran sakin bir güne uyandı. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydanlar dezenfekte çalışmaları yapan belediye işçilerine kaldı. 'Evde kal' uyarılarına her geçen gün daha özen gösteren kent sakinleri, sokağa çıkmak yerine evlerinde zaman geçirmeyi seçti. Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dinlenme alanı olarak kullandığı bankların sessizliği kentin diline tercüman oldu.Tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare çevresinde dezenfekte çalışmaları yapan belediye personelleri, Kalekapısı'ndaki Attalos Heykeli başta olmak üzere bölgeyi ilaçlarla temizledi.Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Gençlik Parkı da sessizliğe büründü. Gün içinde yerli yabancı yüzlerce turistin gezip hatıra fotoğrafı çektirdiği şelale manzarası, boş görünümüyle dikkati çekti.Antalya'daki kuyumcuların çoğunlukta olduğu çarşıda ise kepenkleri kapalı dükkanlar ve önündeki boş sokak, sokak hayvanlarının mekanı oldu. Şehir merkezinin en hareketli sokaklarından olan bölge, sessizliğiyle ve görünümüyle karantina uygulamasını gözler önüne serdi.Şehirde kafeterya gibi buluşma noktalarının çevresine çekilen güvenlik bariyerlerinin arkasında oturarak dükkanlarını bekleyen esnaf da objektiflere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Cumhuriyet Meydanından detay görüntülerBoş banklardan detay görüntülerSaat kulesinin çevresi  ve Attalos hekelinin dezenfekte çalışmasından  detay görüntülerBelediye ekiperi dezenfekte çalışmalarından detay görüntüDüden şelalesinden detay görüntü

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=======================

Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından, semt pazarlarında alışveriş yapanların sayısı azaldı. Pazarlarda ise esnaf ve vatandaşlar, maske ve eldiven takarken, ürünlerde seçmece yasağı uygulanıyor. Trabzon'un Şalpazarı, Of, Vakfıkebir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta semt pazarı kurulmadı. Trabzon'un Erdoğdu mahallesinde kurulan semt pazarına alışveriş yapmaya gelenlerin sayısı da azaldı. Ambalajsız satılan ürünlerde seçmece yasağı uygulanırken pazar esnafı ve vatandaşların, sosyal mesafeye özen gösteriyor, eldiven ve maske kullanıyor. 'BAKANLIĞIN KESİN EMRİ VAR DİYORUZ'Pazar esnaflarından Burak Atasoy, koronavirüs tedbirlerine uygun satış yaptıklarını söyleyerek, "Seçtirme işini yasakladılar, buna katılıyorum. Benim dokunduğum bir sebzeyi sonra başkası dokunup alacak. O yüzden getirdikleri bu tedbir halkımız ve bizim için yararlı oldu. Eldiven kullanıyoruz, maskelerimizi de gerekli olduğu sürece kullanıyoruz. Önemli olan mesafe ve temas. Bunlara dikkat ediyoruz" dedi.Pazarda sebze satan Emine Pekin, tezgahına naylon sererek önlem aldığını ve ürünlerini seçerek almak isteyen müşterilere ise izin vermediğini söyledi. Esnaflardan İsmail Keleş ise bazı vatandaşların seçmece yasağını delmek istediğini belirterek "Şahsi olarak kendimiz uyguluyoruz fakat bazen vatandaşlar 'niye seçtirmiyorsunuz' diyor. Biz de, 'Bakanlığın kesin emri var, nasıl seçtirelim?' diyoruz. Buna herkesin eli değdiği zaman mücadelesini verdiğimiz bu illetten nasıl kurtulacağız? Vatandaş pazara gelmiyor, 65 yaş üstünün pazara gelmemesi bizi müthiş şekilde etkiliyor ama evden çıkmamaları lazım. Biz eldivenimizi takıyoruz, insanlarla diyalog kurarken uzak durmaya çalışıyoruz" diye konuştu.  Sokağa çıktığında ellerini yanında taşıdığı ilaçla dezenfekte ettiğini ve insanlardan uzak durmaya çalıştığını söyleyen Fikri Bulut ise, ürünlerdeki seçmece yasağını destekleyerek, "Herkesin elini uzatmaması gerekiyor. Her ürünü kendi elimizle seçersek çok tehlikeli bir boyutu olabilir. İşimize gelmiyorsa da almayalım. Pazar kalabalık değil. Hatta bir iki gündür sokağa çıkma yasağına insanların daha hassasiyet gösterdiği inancındayım. İşimin gereği bazen sokağa çıkıyorum ama iki gündür ortam daha sakin. Bu da sevindirici bir olay" ifadelerini kullandı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Pazar detaylarıAlış veriş yapanlarPazarcılarla röpAlış veriş yapanalrla röp.Detaylar

Haber-Kamera: Selay SAYKAL- Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

=========================

Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı

ADIYAMAN'da, bitişik 2 eczaneden aradaki duvarı delerek, 20 bin lira ile yeşil reçeteyle satılan ilaçları çalan 2 kuzen, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Daha önce soydukları eczanelerden birinin inşaatında çalıştıkları ortaya çıkan kuzenler tutuklandı.Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bitişik 2 eczanede yaşandı. 2 kişi, eczanelerden birine kapıyı zorla açarak, girdi. Duvarı delip, diğer eczaneye geçti. 2 eczanedeki yeşil reçeteyle satan ilaçlar ile kasalardaki toplam 20 bin lirayı alan şüpheliler, kaçtı. Çifte hırsızlık olayı, sabah eczaneye gelen çalışanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen polisler, parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin, daha önce soyulan eczanelerden birinin inşaatında çalışan işçilere benzedikleri saptandı. Bu ipucundan yola çıkan polis, Abdurrahman- Mustafa Gezici isimli kuzenleri yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kuzenler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriŞüpheliler işyerindeki raflardaki ilaçları çalmasıŞüpheliler tezgahların arkasında dolaşmasıŞüphelilerin kırdıkları duvarEczane görevlileri ile röp.Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

=========================

Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

Bursa'da, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira olan satışa 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Operasyında 5 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak dezenfektanlara el konuldu. İmalathanede yakalanan şüpheliler İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü: ----------------------------------Polis ekiplerinin imalathaneyi aramalarından görüntüler-Kaçak dezenfektan şişelerinden görüntüler-Paketlenmiş kolilerden detaylar-İmalathane drone görüntüleri-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===================

Anamur'da toz bulutuna teslim

MERSİN'in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi.Suudi Arabistan ve Suriye üzerindeki aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinden gelerek, Mersin'in Anamur ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İlçede akşam saatlarinde başlayan toz taşınımı yaklaşık 2 saat sürdü. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede, seralar çöl tozlarının arasında adeta kayboldu. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Antalya-Mersin karayolunda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Tozlu havada yanan sokak lambaları ile Mamure Kalesi de toz bulutunun arasında renkli görüntüler oluşturdu. Güneş tutulmasında olduğu gibi toz nedeniyle ışık etkisi azalan güneş, daha net görüntülenebildi. Hava sıcaklığının düşmesiyle toz bulutları, gece saatlerinde batıya doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü-------------------------Yoldaki toz görüntüsüAnamur'dan genel görüntüler Ayşe Kaya ile röp.Anamur'un gün batımında toz bulutu ile görüntüsü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz James Bond Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:46:47. #1.14#
title